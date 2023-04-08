С Пасхой! Душевные поздравления и красивые открытки к празднику на украинском языке

Порадуйте близких добрым пожеланиям в День Воскресения Христова

Один из главных церковных праздников – Воскресение Христово – христиане западного обряда встречают 9 апреля 2023 года (восточного – 16 апреля). Пасха посвящена выдающемуся событию, описанному в библейских писаниях: воскресению Иисуса Христа.

В пасхальное воскресенье храмы проводят праздничные богослужения, верующие освящают еду и прославляют воскресение Христово традиционными приветствиями "Христос Воскресе!" и "Воистину Воскресе!". В этот день раздаются добрые пожелания мира, счастья, здоровья, божьей милости.

"Телеграф" публикует подборку красивых открыток к Пасхе. Выбирайте картинки и загружайте на свой гаджет, чтобы отправить близким и друзьям. Обязательно обратитесь к ним с добрыми пожеланиями радости и всех благ.

Открытки на Пасху на украинском языке

Порадуйте родных красивой открыткой в день Воскресения Христова. Не забудьте пожелать мирного неба над головой и скорейшей победы для Украины!

Красивые картинки на праздник Воскресения Христова на украинском языке

Ранее "Телеграф" сообщал, является ли Пасха в Украине в 2023 году выходным днем. Этот светлый праздник издавна имеет ряд замечательных традиций, которых придерживаются верующие.