Поздравления с Пасхой 2023 с пожеланиями мира: трогательные картинки и открытки

Теплые слова на самый добрый и светлый весенний праздник Пасху с пожеланиями мира в Украине

Светлый праздник Пасха в 2023 году выпадает на 9 апреля у христиан западного обряда, и 16 апреля — у православных восточного обряда. В этот день все верующие вспоминают чудесное воскрешение Иисуса Христа после распятия.

К Пасхе верующие готовятся на протяжении семи недель, которые также называют Седмицами и сопровождаются Великим Постом. Последняя неделя перед Пасхой, Страстная, — самая торжественная.

Для своих читателей мы подготовили красивые поздравления на Пасху с пожеланиями мира, ведь для каждого украинца сейчас это самое главное желание. Обязательно отправьте своим близким людям поздравительную открытку, чтобы хоть на немного отвлечь их от войны.

Поздравления с Пасхой 2023: картинки и открытки с пожеланиями мира

Ранее "Телеграф" сообщал, является ли Пасха в Украине в 2023 году выходным днем. Этот светлый праздник издавна имеет ряд замечательных традиций, которых придерживаются верующие.