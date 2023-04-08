Укр

Поздравления с Пасхой 2023 с пожеланиями мира: трогательные картинки и открытки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Поздравления с Пасхой
Поздравления с Пасхой

Теплые слова на самый добрый и светлый весенний праздник Пасху с пожеланиями мира в Украине

Светлый праздник Пасха в 2023 году выпадает на 9 апреля у христиан западного обряда, и 16 апреля — у православных восточного обряда. В этот день все верующие вспоминают чудесное воскрешение Иисуса Христа после распятия.

К Пасхе верующие готовятся на протяжении семи недель, которые также называют Седмицами и сопровождаются Великим Постом. Последняя неделя перед Пасхой, Страстная, — самая торжественная.

Для своих читателей мы подготовили красивые поздравления на Пасху с пожеланиями мира, ведь для каждого украинца сейчас это самое главное желание. Обязательно отправьте своим близким людям поздравительную открытку, чтобы хоть на немного отвлечь их от войны.

Поздравления с Пасхой 2023: картинки и открытки с пожеланиями мира

Поздравления с Пасхой 2023 - картинки и открытки с пожеланиями мира
Поздравления с Пасхой 2023 - картинки и открытки
Поздравления с Пасхой 2023 - картинки с пожеланиями мира
Поздравления с Пасхой 2023 - открытки с пожеланиями мира
Поздравления с Пасхой 2023 с пожеланиями мира
Поздравления с Пасхой с пожеланиями мира
с Пасхой 2023 с пожеланиями мира
с Пасхой поздравление с пожеланиями мира
с Пасхой картинки с пожеланиями мира
с Пасхой открытки с пожеланиями мира
открытки с Пасхой с пожеланиями мира
картинки с Пасхой с пожеланиями мира

Ранее "Телеграф" сообщал, является ли Пасха в Украине в 2023 году выходным днем. Этот светлый праздник издавна имеет ряд замечательных традиций, которых придерживаются верующие.

Теги:
#Поздравления #Пасха