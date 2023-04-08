Вербное воскресение 2023: красивые открытки и картинки для родных и близких

У многих этот праздник ассоциируется с веточками вербы

Праздник Вербного воскресенья, или Вход Господень в Иерусалим, который в 2023 году отмечается христианами восточного обряда 9 апреля, является одним из значимых в православной церкви. В этот день верующие празднуют вход Иисуса Христа в Иерусалим. Вербное воскресенье начинает пасхальную Страстную неделю, каждый день которой имеет свой особый смысл, правила и запреты, которых необходимо придерживаться.

В Вербное воскресенье принято посещать церковные богослужения и освящать веточки вербы. В этот праздник говорят: "Не я бью, верба бьет": священной вербой по традиции легонько бьют детей, чтобы они слушались старших и росли здоровыми.

"Телеграф" подготовил для читателей красивые открытки и картинки со светлым праздником, которые можно легко отправить своим родным и близким людям в социальной сети или мессенджере.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2023: картинки и открытки

Раньше мы рассказывали, как помолиться за своих детей на Вербное воскресенье. Также в этот день христиане обращаются к Богу с просьбой о мире в доме и просят благополучия для своей семьи.