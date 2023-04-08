Христос Воскресе! Яркие поздравительные картинки и открытки с Пасхой 2023

Воскресение Христово – это важнейший христианский праздник.

Пасха – это самый главный церковный праздник у православных как восточного обряда, так и западного. Дата этого праздника переходящая, и каждый год Воскресение Христово отмечается по-разному. В 2023 году — это 9 апреля у католиков, и 16 апреля у православных.

В этот день все верующие "забывают" о "Здравствуй/Привет/Добрый день", и приветствуют друг друга словами: "Христос Воскресе!". На это собеседник должен непременно ответить: "Воистину воскресе!".

В честь этого праздника, "Телеграф" собрал подборку красивых поздравительных открыток, картинок со Светлой Пасхой 2023. Обязательно отправьте близким людям красивую открытку в этот важный день.

Поздравления с Пасхой 2023: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" сообщал, почему католики и православные отмечают Пасху в разные дни. А также мы рассказывали, что нельзя делать в Страстную пятницу, которая предшествует встрече Воскресения Христова.