С Вербным воскресеньем 2023! Пожелание мира в СМС, красивые стихи и открытки
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"Телеграф" собрал для вас лучшие оригинальные поздравления с праздником
Вот и наступило Вербное воскресенье — один из самых главных христианских праздников года. Именно в этот день православными верующими вспоминается Вход Господень в Иерусалим, когда Сына Божьего Иисуса Христа встречали, как Спасителя, забрасывая пальмовыми ветвями. В Украине символом этого праздника является верба (с пальмами в наших краях не повезло), которую освящают во время богослужения непосредственно в Вербное воскресенье.
Считается, что освященные веточки вербы отгоняют недобрых людей, болезни, дают благополучие семье. В этот праздник говорят: "Не я бью, верба бьет": священной вербой по традиции легонько бьют детей, чтобы росли здоровыми.
"Телеграф" собрал для своих читателей самые красивые открытки и картинки с Вербным воскресеньем на 9 апреля, а также душевные короткие СМС-поздравления с пожеланиями мира, чтобы вы могли поздравить своих родных и близких.
Поздравления с Вербным воскресеньем 2023: картинки и открытки
С Вербным воскресеньем 9 апреля: короткие стихи для СМС
В воскресенье вербное
Я желаю вам:
Оставайтесь верными
Вы своим мечтам!
Пусть Господь подарит вам
Счастье и покой,
Цену ведайте словам
В праздник вы святой!
Пусть Господь от бед тебя хранит,
Пусть улыбка на лице сияет,
И удача пусть благоволит –
Я тебя сегодня поздравляю!
Пусть в праздник воскресенья вербного
Тебя Господь убережет
От дела и поступка скверного,
И только благость принесет.
С Вербным Воскресеньем!
Ветка вербочки украсит каждый дом.
И наполнит солнцем и весельем мир,
В котором мы с тобой живем!
Ранее "Телеграф" сообщал, что предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний совершит в Вербное воскресенье, 9 апреля, божественную литургию в Киево-Печерской лавре.