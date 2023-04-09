С Вербным воскресеньем 2023! Пожелание мира в СМС, красивые стихи и открытки

"Телеграф" собрал для вас лучшие оригинальные поздравления с праздником

Вот и наступило Вербное воскресенье — один из самых главных христианских праздников года. Именно в этот день православными верующими вспоминается Вход Господень в Иерусалим, когда Сына Божьего Иисуса Христа встречали, как Спасителя, забрасывая пальмовыми ветвями. В Украине символом этого праздника является верба (с пальмами в наших краях не повезло), которую освящают во время богослужения непосредственно в Вербное воскресенье.

Считается, что освященные веточки вербы отгоняют недобрых людей, болезни, дают благополучие семье. В этот праздник говорят: "Не я бью, верба бьет": священной вербой по традиции легонько бьют детей, чтобы росли здоровыми.

"Телеграф" собрал для своих читателей самые красивые открытки и картинки с Вербным воскресеньем на 9 апреля, а также душевные короткие СМС-поздравления с пожеланиями мира, чтобы вы могли поздравить своих родных и близких.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2023: картинки и открытки

С Вербным воскресеньем 9 апреля: короткие стихи для СМС

В воскресенье вербное Я желаю вам: Оставайтесь верными Вы своим мечтам! Пусть Господь подарит вам Счастье и покой, Цену ведайте словам В праздник вы святой!

Пусть Господь от бед тебя хранит, Пусть улыбка на лице сияет, И удача пусть благоволит – Я тебя сегодня поздравляю!

Пусть в праздник воскресенья вербного Тебя Господь убережет От дела и поступка скверного, И только благость принесет.

С Вербным Воскресеньем! Ветка вербочки украсит каждый дом. И наполнит солнцем и весельем мир, В котором мы с тобой живем!

Ранее "Телеграф" сообщал, что предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний совершит в Вербное воскресенье, 9 апреля, божественную литургию в Киево-Печерской лавре.