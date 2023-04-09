Красивые поздравления с Пасхой 2023 своими словами

Не забудьте поздравить со Светлым Христовым Воскресением своих родных и близких

Светлое Христово Воскресенье или Пасха — это важнейший христианский праздник, который входит в число двунадесятых. Издавна у разных ветвей христианства отличаются даты празднования: 9 апреля отмечают христиане западного обряда, и 1 апреля — православные восточного обряда.

Пасха — это время очищения души, тела и глубоких раздумий. Этот праздник желательно провести в кругу своих родных и близких, а также важно с утра посетить пасхальную службу в церкви.

Воскресение Христово — светлый и радостный праздник, поэтому и поздравления к этому дню должны быть исключительно красивыми. "Телеграф" собрал для вас лучшие поздравления с Пасхой 2023: красочные открытки и картинки, а также душевные пожелания в прозе, которые можно отправить родным, близким и коллегам.

Поздравления с Пасхой 2023: проза

Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел-хранитель защитит от невзгод, а благодать Божья наполнит ваши сердца.

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Христос Воскрес! Желаю весеннего тепла в сердце, процветания, мира и благоденствия.

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Со светлой Пасхой поздравляю! Христос воскрес, и пусть он подарит вам богатырское здоровье, светлой судьбы, прекрасного расположения духа, гармоничного единения с собой. Счастья вам, а также тепла и уюта дома!

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Светлый праздник Христовой Пасхи наполняет души благодатью и верой. Господь нас милует, прощает грехи и указывает путь к спасению. Желаю, чтобы все нашли в своей жизни эту священную дорогу любви, добра и надежды на вечную жизнь!

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Христос воскрес! С Пасхой. Желаю благоразумия и благополучия в жизни, светлых мыслей в голове и добрых стремлений сердца, искренних чувств любви и ярких ощущений счастья, неугасаемой надежды души и вечного огня радости в семейном очаге.

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Поздравляю с Пасхальным воскресением! Пусть Господь пошлет благополучие, мир и радость вашему дому. Пусть в душе будет гармония и спокойствие, здоровье будет крепким, а любовь наполняет сердце и озаряет все вокруг.

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Со святой Пасхой всех поздравляю! Желаю вам мои хорошие, тепла сердечного, нежности душевной, доброты настоящей, неподдельной искренности и любви безграничной! Пусть добро победит зло, гордость и лень проиграют трудолюбию и снисходительности и пусть миром, и вашими сердцами правит любовь!

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Поздравляю с добрым и светлым праздником Пасхи. Хочу пожелать, чтобы в твою жизнь вдруг постучалось истинное счастье и великая надежда, чтобы для твоей души открылся новый горизонт благих деяний и высоких стремлений, чтобы в твоём сердце постоянно таились нежные и искренние чувства, чтобы твоя вера и любовь придавали ежедневных сил и вдохновения.

Поздравления с Пасхой 2023: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" сообщал, почему католики и православные отмечают Пасху в разные дни. А также мы рассказывали, что нельзя делать в Страстную пятницу, которая предшествует встрече Воскресения Христова.