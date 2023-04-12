Красивые поздравления с Чистым четвергом 2023 своими словами

В этот день обязательно нужно искупаться

Четвертый день Страстной недели — великий праздник Чистый четверг — в 2023 году припадает на 13 апреля. Этот праздник посвящен одному из центральных событий в жизни Иисуса Христа — Тайной вечере, на которой его предал Иуда.

Главная традиция в Чистый четверг — это наводить порядок в доме. Считается, что вместе с грязью уходит и весь негатив из жилища. Также помимо этого особое внимание верующие уделяют купанию, поскольку вода в этот день наделяется целебными способностями.

"Телеграф" подготовил для вас самые красивые и душевные короткие поздравления с Чистым четвергом 2023 в прозе своими словами, а также поздравительные картинки и открытки, которые подарят вашим близким праздничное настроение в этот великий праздник.

Поздравления с Чистым четвергом 2023: картинки и открытки

Короткие поздравления с Чистым четвергом 2023 в прозе

Поздравляю с Чистым четвергом. Желаю избавиться от печали. Желаю выбросить из дома хлам. Желаю очистить душу от сомнений. Желаю с верой и радостью в сердце навести порядок в мыслях и собственной жизни. И пусть Чистый четверг смоет с тела все недуги, уберёт с дороги любые препятствия.

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В Чистый четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома прочь уйдут печали, пусть из сердца вон вырвется грусть, пусть в твоей жизни не будет больше места для пятен из обид и скверных слов, пусть этот день подарит добрую надежду и удачу.

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Пусть Чистый четверг будет чистым во всем: чистого и солнечного неба над головой, чистого и уютного дома, чистого и доброго сердца, чистых и искренних людей рядом с тобой. Хорошего настроения и прекрасного дня!

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Поздравляю с Великим праздником господним, с Чистым четвергом! Пусть чистота войдёт сегодня не только в наши дома, но и в наши души, в наши помыслы. Пусть мир вокруг нас очистится от скверны и обретёт покой, затихнут бури, и всё замрёт в благоговейном ожидании Святого Воскресения Спасителя. Чистоты, тишины в этот день желаю я вам, и благословения Господня.

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С Чистым четвергом я поздравляю! Пусть твой дом чистотой наполнится, не будет места в нём обидам или спорам, чтобы все были в мире и согласии. Чтобы было только место для любви, уюта и тепла.

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В чистый четверг я искренне, с добрыми мыслями желаю очистить не только тело, но и душу от всех грехов, а сердце от груза, если такой есть. Пусть дни наполнятся счастьем, любовью, милосердием и теплом. С чистым четвергом!

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники из-за изменений в церковном календаре.