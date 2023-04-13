С Чистым четвергом 2023! Яркие праздничные открытки, картинки и видеопоздравления

Вода в этот день помогает сберечь здоровье на целый год.

За три дня до великого праздника Пасхи отмечается не менее значимый день — Чистый четверг. Считается, что в этот день состоялась Тайная вечеря, на которой Иисус Христос совершил омовение ног своих 12-ти учеников.

Каждый год дата праздника меняется, ведь она зависит от празднования Воскресения Господнего. В 2023 году православные восточного обряда отмечают Чистый четверг 13 апреля, а христиане западного обряда уже отметили праздник 6 апреля.

В Чистый четверг принято убирать в доме и начинать готовить первые блюда к Пасхе. Также важно сразу после пробуждения умыться, желательно с чем-то серебряным, положенным в воду.

"Телеграф" составил подборку красивых видеопоздравлений, открыток и картинок с праздником Чистый четверг 2023 на украинском языке, которые можно отправить вашим родным и близким в мессенджерах и социальных сетях.

Поздравления с Чистым четвергом 2023: картинки и открытки

Видеопоздравления с Чистым четвергом 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники из-за изменений в церковном календаре.