Поздравления с Чистым четвергом 2023: открытки, картинки и душевные пожелания в стихах и прозе

В этот праздник принято наводить порядок в доме.

За три дня до великого Христового Воскресения отмечается не менее важный праздник — Чистый или Великий четверг. Дата празднования каждый год меняется, ведь зависит от празднования Пасхи. В 2023 году православные восточного обряда отмечают Чистый четверг 13 апреля.

По поверью, в этот день Иисус Христос омыл ноги своих учеников на Тайной Вечере, показав этим пример смирения и братской любви. Поэтому обряды и приметы дня напрямую связаны с водой. В этот день нужно обязательно искупаться до восхода солнца.

Также в Чистый четверг принято начинать подготовку к Пасхе: готовить куличи, красить яйца, а также проводят генеральную уборку.

"Телеграф" подготовил для вас самые красивые поздравления с Чистым четвергом 2023 в открытках, картинках, стихах и прозе, которые можно отправить вашим родным и близким в мессенджерах или социальных сетях.

Поздравления с Чистым четвергом 2023: картинки и открытки

Поздравления с Чистым четвергом 2023: проза и стихи

Поздравить с Чистым четвергом Хочу тебя сегодня я. Желаю чистоты во всём, Чтобы цвела душа твоя. Пусть будут помыслы чисты, Пусть озаряет сердце свет. Здоровья, мира, красоты Тебе желаю на сто лет!

Пусть в Чистый четверг водица смоет с тебя все тревоги и печали. Пусть уйдут из твоего дома все беды и ненастья. Пусть останется в душе светлое счастье и радость. Пусть избавится сердце твое от грусти и обид, но не утратит веры во всё хорошее и надежду на лучшее.

Пусть будет чистым сердце! Мысли, тело, дом! Тебя я поздравляю С чистым четвергом! И все поступки и дела Благими будут пусть! И сердце радостью полно! И прочь уходит грусть! Благочестивых мыслей, друг, Желаю я тебе! Покой сегодня и всегда Пусть будет на душе!

В день Чистого четверга хочу пожелать Вам спокойствия в душе, гармонии и уюта в доме, любви в сердце ко всему миру. Пусть с Вами будет вера в лучшее, надежда на процветание, радость от встречи с будущим.

Все грехи сегодня смоем, Дом мы к Пасхе подготовим! Но грехи водой не смыть, Надо мудро с верой жить. Пусть вода святая смоет Беды, горе и печали! Сердце к вере всем откроет, И духовное начало!

С Чистым четвергом я поздравляю! Пусть твой дом чистотой наполнится, не будет места в нём обидам или спорам, чтобы все были в мире и согласии. Чтобы было только место для любви, уюта и тепла.

В Чистый четверг подготовимся к Пасхе, Храм посетим, искупаемся мы. В доме порядок устроим, как в сказке. Помыслы также все станут чисты. В Чистый четверг вам желаю здоровья, Радости светлой, довольной души, Чтобы добра и любви было вдоволь, Стали все дни бы для вас хороши!

В этот необыкновенный день я хочу пожелать тебе всего самого доброго, светлого, прекрасного. Чистый четверг — хороший повод навести порядок, выброси ненужный хлам из сердца, оставь там только счастье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечают Пасху в 2023 году католики, а когда православные. Накануне праздника есть еще одна важная дата – Страстная пятница.