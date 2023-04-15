Со Светлой Пасхой 2023! Яркие открытки, картинки и видеопоздравления на украинском языке

Эти поздравления с Пасхой подарят вашим родным и близким праздничное настроение

В воскресенье, 16 апреля, православные восточного обряда отмечают один из самых важных и светлых праздников Христово Воскресение или Пасха. Этот праздник установлен в память воскресения Иисуса Христа после распятия.

Постоянной даты у праздника нет, дата каждый год разная и рассчитывается по лунному календарю. Более того, даты празднования отличаются у христиан западного и восточного обрядов. Католики отметили Христово Воскресенье неделей ранее — 9 апреля.

В честь этого светлого праздника "Телеграф" собрал лучшие музыкальные поздравления с Пасхой 2023, а также красивые картинки и открытки на украинском языке, чтобы вы могли оригинально поздравить своих родных, близких и друзей.

Поздравления с Пасхой 2023 — картинки и открытки

Музыкальные видеопоздравления с Пасхой 2023

"Телеграф" ранее рассказывал, что запрещено делать на Пасху. Среди них вещи, о которых мы даже не задумывались.