Красивые короткие поздравления с Пасхой 2023 своими словами

Пасху желательно отмечать в кругу своих родных и близких.

В воскресенье, 16 апреля, наступает самый светлый и радостный церковный праздник — Пасха, или Светлое Христово Воскресение. Отметим, что торжественное празднование этого дня начинается в полночь и проходит во всех православных храмах. Пасхальные богослужения легкие и радостные.

Приветствовать на Пасху нужно словами "Христос Воскрес!", а отвечать "Воистину Воскрес!". Это древний обычай, который соблюдается до сих пор.

"Телеграф" собрал для вас лучшие короткие поздравления с Пасхой 16 апреля 2023 в прозе, которые можно отправить родным, близким, друзьям и коллегам в этот праздничный день. Также вы сможете сопроводить свое поздравление красивой открыткой или картинкой.

Поздравления с Пасхой 2023: картинки и открытки

Короткие поздравления с Пасхой 2023 в прозе

Поздравляю с Пасхой, Христос Воскрес! Искренне желаю вам благополучия, сердечного спокойствия, радости и счастья! Пусть вера укрепиться и поможет преодолеть любые сложности, а все ваши молитвы найдут свой отклик!

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Христос воскрес! В светлый праздник Пасхи искренне желаю долгой счастливой жизни под мирным голубым небом, в окружении дорогих близких людей, в сопутствии с верной доброй удачей, с постоянным вдохновением и стремлением к хорошим делам.

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Желаю, чтобы светлый праздник Пасхи был наполнен только радостными эмоциями, добром и настоящим чудом! Пускай твое сердце будет полно любви, счастья и гармонии! Пусть лучи весеннего солнышка согревают твои душу и тело!

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В светлый и добрый праздник Пасхи от всей души хочу пожелать, чтобы в семье все были здоровы, чтобы рядом всегда были верные и добрые друзья, чтобы в делах ждал успех и удача, чтобы жизнь полна была счастья, надежды, любви и благодати.

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Христос воскрес! От всей души поздравляю с праздником воскресения Христова! Пусть ваша жизнь и жизнь близких и любимых вами людей будет такой же солнечной, радостной и обильной, как в этот день. Пусть Ангел-хранитель надежно защищает вас от бед, болезней, приносит в ваш дом свет, тепло и любовь.

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Христос воскрес! Светлый и яркий праздник сегодня! Пускай в душе у каждого будет радуга из радости, счастья, успокоения и мира. Я хочу пожелать всем добра. Побольше позитива, приятных встреч. Пускай вас всегда окружают родные и близкие люди. Чтобы вы всегда чувствовали поддержку и понимание, свою нужность и значимость. Благополучия и достатка вашему дому.

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Христос Воскрес! И пусть в твоей жизни произойдёт такое же великое чудо. Поздравляю с Пасхой и от души желаю надеяться, мечтать, творить добро, верить во всё хорошее, дарить окружающим любовь и получать в ответ искренность. Желаю мира и счастья в этом мире.

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Поздравляю с Пасхой и от чистого сердца желаю, чтобы вера тебя никогда не покидала, чтобы надежда твоя всегда вела тебя к истоку счастья и любви. Пусть твой мир будет наполнен радостью и благодатью, пусть и душа твоя, и жизнь твоя наполнены будут невероятной красотой и отрадой.

"Телеграф" ранее рассказывал, что запрещено делать на Пасху. Среди них вещи, о которых мы даже не задумывались.