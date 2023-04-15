Счастливой Пасхи! Яркие поздравления, картинки и открытки с праздником

Предлагаем вам лучшие поздравительные открытки и пожелания в стихах с Пасхой 2023

Пасха или Христово Воскресение — это великий церковный праздник, который установлен в память воскресения Иисуса Христа после распятия. Дата праздника исчисляется по лунно-солнечному календарю, поэтому праздник переходящий. В 202з-м году праздник выпадает на 16 апреля.

В этот день принято выпекать куличи, красить яйца (крашенки), и посещать торжественные богослужения, чтобы освятить праздничную пищу.

"Телеграф" искренне поздравляет читателей с Пасхой! Специально для вас мы собрали самые лучшие красочные поздравительные открытки и картинки со светлым праздником Христова Воскресения, а также душевные стихи.

Поздравления с Пасхой 2023 в стихах

Здоровья, мира, счастья,

Любви, добра, успехов,

Уюта в доме, мира,

Улыбок, много смеха!

Всегда чтоб были рядом

Родные и друзья.

Душевного спокойствия

Желаю в Пасху я!

***

С Пасхой Светлой поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб душа всегда была

Света Божьего полна.

Ангел пусть оберегает,

Жизнь, здоровье сохраняет.

Луч пусть светит вам с небес.

С праздником! Христос воскрес!

***

С Пасхой Светлой поздравляю!

И от сердца пожелаю

Жизни доброй, человечной,

Дружбы крепкой и сердечной,

Хлеба божьего кусок,

Ключевой воды глоток,

Дел по совести и чести,

Счастья в дом! Христос воскресе!

***

Христос воскресе! Поздравляю

Со Светлой Пасхой я тебя!

И от души тебе желаю,

Улыбок, счастья и добра.

Здоровья близким, понимания,

Надежды, веры и любви,

Тепла, удачи, процветания.

Господь пускай тебя хранит!

**

С Пасхой поздравляем,

Божией милости желаем.

Пусть Господь пошлёт терпение,

Мира всем, добра, везения.

Чтоб весенний ветерок приносил

Благословения и принятия урок.

Пусть порадует окружение,

И свершится возрождение.

***

Пасха — праздник светлый,

От души вас поздравляю,

Покровительства Небес

В день особенный желаю.

Вера ваша пусть лишь крепнет,

Будет радость в сердце пусть,

А надежда окрыляет,

Гонит прочь печаль и грусть.

***

С Великой Пасхой поздравляем,

В добре и мире жить желаем,

Любить людей и всех прощать,

Дарить добро и благодать,

В гармонии с собою жить,

Земные чудеса творить,

Ведь для того Христос воскрес,

Чтоб этому учить с небес!

Поздравления с Пасхой 2023: картинки и открытки

"Телеграф" ранее рассказывал, что запрещено делать на Пасху. Среди них вещи, о которых мы даже не задумывались.