Счастливой Пасхи! Яркие поздравления, картинки и открытки с праздником
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Предлагаем вам лучшие поздравительные открытки и пожелания в стихах с Пасхой 2023
Пасха или Христово Воскресение — это великий церковный праздник, который установлен в память воскресения Иисуса Христа после распятия. Дата праздника исчисляется по лунно-солнечному календарю, поэтому праздник переходящий. В 202з-м году праздник выпадает на 16 апреля.
В этот день принято выпекать куличи, красить яйца (крашенки), и посещать торжественные богослужения, чтобы освятить праздничную пищу.
"Телеграф" искренне поздравляет читателей с Пасхой! Специально для вас мы собрали самые лучшие красочные поздравительные открытки и картинки со светлым праздником Христова Воскресения, а также душевные стихи.
Поздравления с Пасхой 2023 в стихах
Здоровья, мира, счастья,
Любви, добра, успехов,
Уюта в доме, мира,
Улыбок, много смеха!
Всегда чтоб были рядом
Родные и друзья.
Душевного спокойствия
Желаю в Пасху я!
***
С Пасхой Светлой поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб душа всегда была
Света Божьего полна.
Ангел пусть оберегает,
Жизнь, здоровье сохраняет.
Луч пусть светит вам с небес.
С праздником! Христос воскрес!
***
С Пасхой Светлой поздравляю!
И от сердца пожелаю
Жизни доброй, человечной,
Дружбы крепкой и сердечной,
Хлеба божьего кусок,
Ключевой воды глоток,
Дел по совести и чести,
Счастья в дом! Христос воскресе!
***
Христос воскресе! Поздравляю
Со Светлой Пасхой я тебя!
И от души тебе желаю,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья близким, понимания,
Надежды, веры и любви,
Тепла, удачи, процветания.
Господь пускай тебя хранит!
**
С Пасхой поздравляем,
Божией милости желаем.
Пусть Господь пошлёт терпение,
Мира всем, добра, везения.
Чтоб весенний ветерок приносил
Благословения и принятия урок.
Пусть порадует окружение,
И свершится возрождение.
***
Пасха — праздник светлый,
От души вас поздравляю,
Покровительства Небес
В день особенный желаю.
Вера ваша пусть лишь крепнет,
Будет радость в сердце пусть,
А надежда окрыляет,
Гонит прочь печаль и грусть.
***
С Великой Пасхой поздравляем,
В добре и мире жить желаем,
Любить людей и всех прощать,
Дарить добро и благодать,
В гармонии с собою жить,
Земные чудеса творить,
Ведь для того Христос воскрес,
Чтоб этому учить с небес!
Поздравления с Пасхой 2023: картинки и открытки
"Телеграф" ранее рассказывал, что запрещено делать на Пасху. Среди них вещи, о которых мы даже не задумывались.