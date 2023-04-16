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С Пасхой! Душевные поздравления в картинках и музыкальные открытки на любой вкус

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Пасха отмечается 16 апреля согласно юлианскому календарю
Пасха отмечается 16 апреля согласно юлианскому календарю. Фото pexels.com

В светлый праздник Воскресения Христова порадуйте близких теплым пожеланием

В 2023 году православные восточного обряда отмечают важный для всех христиан праздник – Пасху – 16 апреля. В этот день традиционно принято приветствовать друг друга фразами "Христос Воскрес – Воистину Воскрес". Важно пожелать близким всего самого светлого и доброго.

Воскресение Христово для многих украинцев является семейным праздником. Если нет возможности собраться с родными за одним столом и отведать дары из пасхальной корзины, то как минимум стоит поздравить друг друга онлайн.

"Телеграф" по этому случаю публикует подборку красивых открыток с Пасхой. Выбирайте картинку, которая приглянулась, загружайте на свой гаджет, чтобы переслать друзьям в удобном мессенджере. Вы можете отправить не только обычную картинку-поздравление, а и музыкальную открытку к празднику Воскресения Христового.

Красивые открытки на Пасху 2023

С Пасхой! Эти открытки порадуют ваших близких и друзей. Не забудьте пожелать им мира, счастья, здоровья и божьей ласки!

С Пасхой
С Пасхой
С Пасхой
С Пасхой
С Пасхой

Музыкальные открытки к Пасхе на украинском и русском языках (видео)

Приятные мелодии в сочетании с душевными пожеланиями – отличная идея для поздравления родных с Пасхой. Музыкальные открытки также удобно отправлять в мессенджерах, как и праздничные картинки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще праздники будут отмечать украинцы в апреле 2023 года. А также мы подготовили для вас календарь дат Пасхи на ближайшие семь лет (по юлианскому и григорианскому календарям).

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#Поздравления #Картинки #Пасха