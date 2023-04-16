С Пасхой! Яркие открытки и теплые поздравления к празднику на украинском языке
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Воскресение Христово празднуется по восточной традиции 16 апреля 2023 года
В воскресенье, 16 апреля 2023 года, украинцы будут встречать Пасху по юлианскому календарю. В этот день православные христиане посещают торжественные богослужения в храмах. Накануне в Иерусалиме проходит церемония восхождения Благодатного огня.
В день Воскресения Христова верующие освящают свои пасхальные корзины в храмах. Традиционные составляющие – паски и крашанки. Пасха – светлый праздник, во время которого звучит много теплых поздравлений и слов в честь воскресения Иисуса.
Если нет возможности поздравить родных и друзей лично, выручит красивая открытка на Пасху 2023. "Телеграф" сделал для вас подборку самых красивых картинок к празднику Воскресения Христова с пожеланиями мира Украине, счастья и здоровья.
Красивые открытки на Пасху 2023 на украинском языке
Поздравления с Воскресением Христовым 2023 на украинском
Ранее "Телеграф" объяснял, почему католики и православные празднуют Пасху в разные даты. А также мы сообщали, как рассчитывают дату Воскресения Христова и когда мы будем встречать праздник в последующие годы.