Поздравления с Пасхой 2023: красочные открытки и короткие пожелания своими словами

Воскресение Христово дает повод пожелать близким всего доброго и порадовать душевным поздравлением

В 2023 году согласно юлианскому календарю православные христиане отмечают Пасху 16 апреля. Это важнейший день для всех верующих, главными символами которого являются крашанки и паски. Традиционно накануне в Иерусалиме проводят церемонию схождения Благодатного огня, а уже в непосредственно в день Воскресения Христового происходят торжественные богослужения в храмах.

В Пасху принято прославлять воскресение Иисуса и желать друг другу добра, здоровья, мира и счастья. Если ваши близкие сейчас не рядом, то вы можете отправить им праздничный привет онлайн. "Телеграф" подготовил подборку красивых открыток с Пасхой 2023. Дополнить картинку можно коротким поздравлением в прозе.

Самые красивые картинки на Пасху 2023

Просто загружайте красочные картинки с Пасхой на свой гаджет и пересылайте близким в Вайбере или другом удобном мессенджере. Теплое поздравление никого не оставит равнодушным.

Короткие поздравления с Пасхой своими словами

Поздравления с Пасхой в прозе – отличный вариант для СМС родным и близким в праздник. В небольшом тексте вы сможете вместить душевные пожелания добра, счастья, мира, здоровья и божьей помощи.

С Пасхой! Христос Воскрес! Пусть в этот день рядом соберутся родные и друзья, чтобы прославить День Светлого Воскресения Христова. Желаю крепкого здоровья, божьей защиты тебе и твоим близким, счастья, добра, здоровья и мира для Украины!

С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть Ангел сохранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Чудес, весеннего тепла, процветания и мира! Христос Воскрес!

Поздравляю с прекрасным праздником Святой Пасхи! Добра, света и мирного неба над головой! Пусть в сердце царит гармония! В доме не умолкает звонкий детский смех, а за столом собирается вся семья! Благополучия, здоровья, любви и скорейшей Победы Украины!

Христос Воскресает! Спешу поздравить с этим чудесным праздником! Вкусных пасок и крепких крашанок! Пусть тебя и твоих родных оберегает Господь! Здоровья, мира в Украине, любви и божьей благодати!

Ранее "Телеграф" сообщал, почему разнятся даты празднования Пасхи у католиков и православных христиан. А еще мы пояснили, как определить дату отмечания Воскресения Христового. Мы подготовили календарь всех дат Пасхи вплоть до 2030 года.