С днем дочери 2023! Красочные поздравления в картинках и открытках

День дочери — это праздник красоты, любви и заботы.

В серии семейных праздников, помимо всемизвестных Дня семьи, Дня матери и Дня отца, есть также не менее важный, но увы неофициальный праздник — День дочери. В Украине он ежегодно отмечается 25 апреля.

Увы, но кто и когда придумал этот праздник неизвестно. Есть версия, что День дочерей "родился" в Индии после инициативы индийских мужчин, которые таким образом решили почтить своих дочек.

Несмотря на то, что праздник неофициальный, с каждым годом он становится все более популярным среди семей, который посчастливилось иметь дочерей.

"Телеграф" подготовил подборку самых красивых поздравительных картинок и открыток с Днем дочери, чтобы любящие родители могли отправить свое поздравления своему чаду, особенно если их девочка уже выросла и живет не с ними.

Поздравления с Днем дочери 2023: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" писал, какие церковные праздники украинцы отмечают в апреле 2023 года. Также мы составляли на этот месяц календарь государственных праздников.