С Первым мая, праздником весны и труда 2023! Красивые открытки и картинки

День труда — праздник не про отдых на природе

В понедельник наступает первый день мая. Этот же день у всех связан с Днем труда, который отмечается во всем мире, включая Украину. Как многие полагают, история этого праздника корнями уходит в Советский Союз, однако это совсем не так. Напомним, что дополнительные выходные на майские праздники в Украине отменены в связи с военным положением в стране. "Телеграф" рассказывает правдивую историю Дня труда и публикует красивые поздравления с 1 мая в открытках и картинках, которые вы можете отправить своим близким в сети.

День труда 1 мая: история праздника

Основание Дня труда связано с событиями, которые случились в США в 1886 году. В Чикаго 1 мая прошла забастовка рабочих, требовавших сокращения рабочего дня до 8 часов. До этого момента они работали по 15-20 часов в сутки и получали мизерную заработную плату. В тот день забастовка закончилась множеством жертв. Подобные митинги устраивались в США еще не один раз, а в 1888 году съезд Американской федерации труда в Сент-Луисе объявил 1 мая Днем общенациональной борьбы за права рабочих.

День труда 1 мая в Украине

Первомай в Украине впервые отметили в 1890 году во Львове. На восток от Збруча это произошло в 1900 году. День труда был также государственным праздником УНР. В 2017 году ВРУ внесла изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, согласно которым "День международной солидарности трудящихся" был переименован в "День труда".

С 1 мая, праздником весны и труда 2023: поздравления

Напомним, что позади пасхальный цикл, но в мае тоже немало важных дат для христиан восточного обряда. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники украинцы отмечают в мае 2023 года.