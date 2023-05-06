С Днем святого Юрия (Георгия) Победоносца! Красочные поздравления в картинках и открытках

В народе праздник называется Юрьев день, Юрий Весенний или Теплый Юрий.

В субботу, 6 мая, согласно календарю церковных праздников, православная церковь чтит память великомученика Георгия Победоносца, который является покровителем Украины, и в частности Киева и области. Отметим, что святой также считается покровителем воинов.

Всю свою жизнь он посвятил христианской вере, за что и принял мученическую смерть, но даже под сильными пытками не отказался от своей веры. Также стоит добавить, что при жизни Георгий успел совершить много чудес. Самый известный подвиг — победа над змеем, жившем в озере недалеко от Ливанских гор, который опустошал земли селян.

"Телеграф" собрал подборку красивых поздравлений с праздником в картинках и открытках, чтобы вы могли поздравить своих родных и близких, оправив им весточку в мессенджере или социальной сети.

Поздравления с Днем Юрия (Георгия) Победоносца

Ранее "Телеграф" писал, какие государственные и профессиональные праздники отмечаются в Украине в мае 2023 года. Известно, что в последнем месяце весны у украинцев будет 23 рабочих дня.