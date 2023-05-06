С днем ангела, Юрий! Милые поздравления с именинами в картинках, открытках и прозе

Обязательно поздравьте знакомых Юриев с их праздником

В субботу, 6 мая православная церковь чтит память великомученика Георгия Победоносца, и было бы логично, что в этот день свои именины отмечают Жорики, однако вместе с ними день ангела празднуют и Юрии. Все потому, что лингвисты считают, что Юрий – это славянская форма имени Георгий.

Юрии — веселые и компанейские мужчины, однако близких по духу друзей у него немного. Целеустремленные и напористые, Юры идут напролом к своим целям. Достаточно темпераментны, но умеющие управлять своими эмоциями.

"Телеграф" собрал красивые поздравительные открытки и картинки с именинами, чтобы наши читатели могли поздравить всех своих знакомых Юриев с их Днем ангела.

Поздравления с днем ангела Юрия 2023: картинки и открытки

Поздравления с днем ангела Юрия 2023 в прозе

Юрочка, я тебя искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.

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Поздравляю, Юрий! Желаю, чтобы всегда рядом были близкие, любимые и самые дорогие люди, которые никогда не предадут, помогут и направят на успешный путь. Здоровья и долгих лет жизни!

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Юрий, поздравляю тебя! Желаю никогда не останавливаться на достигнутом, жить с успехом во всех делах, находить только позитив от происходящего и всегда окружать себя исключительно важными, добрыми и отзывчивыми людьми!

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Поздравляю с праздником, Юрий! Желаю, чтобы у тебя всегда была энергия для чего-то нового, интересного и захватывающего. Будь всегда здоров, как богатырь и пусть удача подкрадывается всегда в нужные моменты!

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Милый Юрий, я тебя сердечно поздравляю и желаю идеального здоровья, безупречного успеха, великолепного настроения, замечательного самочувствия, неизменной удачи, долговечного счастья, великой любви и искренней радости.

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Пусть каждое мгновение тебе, Юрочка, приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пускай любая минута дарит только удачу и море позитива! Будь силен и духом, и телом, желаю крепкого здоровья и благополучия во всем!

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Юрий, с праздником тебя! Желаю быть одним из самых удачливых, самодостаточных, успешных, здоровых и самых известных людей. Пусть каждый день будет хорошим и насыщенным на приятные моменты!

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Поздравляю, Юрий! Пусть будет сильным характер и сила воли, чтобы не сомневаться ни секунды в своих решениях. Желаю рваться вперед к победам и покорять самые высокие горы. Друзей желаю преданных, чтобы годами хранили дружбу.

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