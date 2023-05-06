С Днем пехоты Украины 2023! Самые лучшие и красивые открытки для поздравления

Дата праздника была выбрана неслучайно

По календарю праздников, 6 мая — это День пехоты Вооруженных сил Украины, созданный в 2019 году тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Этот праздник приурочен к мужеству и героизму воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ, проявивших себя в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Праздник отмечается ежегодно и преследует цель чествования воинов-пехотинцев, которые стоят на передовой и рискуют своей жизнью защищая нашу страну, особенно сейчас, когда страна-террорист россия вторглась на нашу землю. Воины пехоты играют важную роль в военных операциях, в частности они задействованы на сложных территориях, проводят разведку, выполняют задачи по уничтожению враждебных позиций и защиты собственных.

День пехоты является важным символом нашей национальной обороны. И этот день напоминает нам о том, как велика наша ответственность перед теми, кто стоит на защите нашей страны от российской агрессии. "Телеграф" сделал лучшие поздравления и открытки с этим профессиональным праздником.

Поздравления з Днем пехоты Украины 6 мая

Кстати, 6 мая православные верующие почитают святого Георгия Победоносца, жившего на рубеже III–IV веков. В честь него в народе день назван Юрьевым днем.