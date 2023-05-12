Укр

С Днем медсестер 2023! Красивые поздравления в открытках и картинках

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Международный день медицинской сестры отмечают ежегодно 12 мая
Международный день медицинской сестры отмечают ежегодно 12 мая. Фото freepik.com

Впервые идея празднования международного Дня медсестры была озвучена в 1953 году

Ежегодно 12 мая отмечается профессиональный международный праздник — День медицинских сестер, в честь всех, кто трудится в этой профессии и ухаживает за больными. В эту пятницу мы поздравляем всех, кто связан с медицинской сестринской работой.

Изначально возникла идея отмечать День медсестры в 1953 году, но только с 1965 года он стал официальным международным праздником. Выбор даты 12 мая не случаен, так как это день рождения Флоренс Найтингейл — одной из основательниц службы сестер милосердия в Великобритании.

Каждый год Совет медсестер готовит информационные материалы и определяет тему и девиз будущего праздника. В честь него 12 мая "Телеграфа" сделал подборку открыток и картинок, которые можно использовать для поздравления медсестер в социальных сетях или мессенджерах.

С Днем медсестер 2023: открытки и картинки

открытка с днем медсестры 2023
открытка с днем медсестры 2023
открытка с днем медсестры 2023
открытка с днем медсестры 2023
открытка с днем медсестры 2023
открытка с днем медсестры 2023
открытка с днем медсестры 2023
открытка с днем медсестры 2023
открытка с днем медсестры 2023

Ранее "Телеграф" писал, когда в Украине отмечается День матери 2023. Этот праздник посвящается всем женщинам, которые стали или станут в будущем матерями. Также мы рассказывали, какие важные церковные праздники ждут украинцев в мае 2023 года.

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #Международный день медседстры