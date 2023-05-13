Когда отмечается День матери в разных странах: красочные картинки к празднику

Как и многие страны, Украина празднует замечательную дату, посвященную мамам, во второе воскресенье мая

В разных странах есть своя дата празднования Дня матери, который посвящен мамам и вообще материнству. Иногда дата приурочена к почитанию Матери Божьей, к тому же, май (именно на это время часто выпадает праздник) считается месяцем Пречистой Девы Марии.

Украина, одна из многих, кто отмечает День матери во второе воскресенье мая. В 2023 году дата праздника – 14 мая.

День матери в разных странах

Официально праздник впервые основали в США в 1914 году, традиция распространилась и на другие страны. Большинство стран празднуют День матери во второе воскресенье мая, в том числе Эстония, Латвия, США, Кипр, Дания, Финляндия, Германия, Италия, Турция, Австралия, Япония, Бельгия, Бразилия, Канада. Другие даты у Грузии (3 марта), Норвегии (второе воскресенье февраля), Польши (26 мая), а Великобритания приурочивает День матери к четвертому воскресенью Великого поста. Ряд стран совмещают материнскую дату с Международным женским днем (Болгария, Таджикистан, Молдова, Сербия и другие). В день весеннего равноденствия поздравляют мам жители Египта, ОАЭ, Ливии, Саудовской Аравии, Ирака. Армяне отмечают День материнства и красоты 7 апреля, вместе с Благовещением Пресвятой Богородицы.

В Украине предпосылки к зарождению официального праздника появились в 1928 году. Инициативу Союза украинок Канады поддержали во Львове и Тернополе, но в 1939 году дату запретили советские власти. Несмотря на запрет, праздничный день пытались возродить во время войны и оккупации. Уже в 90-х активисты смогли доказать необходимость празднования даты, посвященной матерям. И вот, в 1999 году, Указ Президента Украины Леонида Кучмы установил, что День матери ежегодно отмечается в нашей стране во второе воскресенье мая.

В честь замечательного праздника "Телеграф" подготовил красочные открытки ко Дню матери. Выбирайте картинки, загружайте на свои гаджеты и отправляйте тем, кому обязаны своей жизнью.

Красивые открытки на День матери

Открытки с Днем матери 2023

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