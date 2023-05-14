С Днем матери! Подборка душевных открыток и трогательных поздравлений к празднику 14 мая

Поздравьте свою маму с ее днем, порадовав красивой открыткой, даже если не рядом

Ежегодно в Украине и других странах во второе воскресенья мая отмечают замечательный праздник – День матери. В 2023 году дата выпадает на 14 мая. В этот день принято благодарить за жизнь своих мам, говорить им теплые пожелания и слова любви. Иногда мамы поздравляют друг друга, ведь день посвящен теме материнства в целом.

"Телеграф" подготовил подборку ярких открыток с Днем матери на 14 мая 2023 года. Выбирайте картинки, которые вам понравились, загружайте на свой гаджет и пересылайте виновницам праздника. Даже если в этот день вы не рядом с мамой, стоит прислать ей теплое пожелание.

Яркие открытки с Днем матери

Красивые картинки на День матери 2023

Музыкальные открытки на День матери на украинском языке

Если хочется разнообразить текстовое сообщение анимацией, то видеопоздравление – отличный вариант. Ваша мама с радостью просмотрит поздравительный ролик и улыбнется.

Напомним, согласно Указу Президента Украины Леонидом Кучмой от 10 мая 1999 года День матери отмечают во второе воскресенье мая. В некоторых других странах мира дата праздника отличается, но большинство жителей планеты празднуют материнский день одновременно с украинцами.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие еще праздники отмечают украинцы в мае 2023 года. Впереди нас ожидает День вышиванки – 18 мая, который обретает особый смысл в период полномасштабной войны.