С Днем вышиванки! Красивые картинки к празднику на украинском языке

В этот теплый праздник наденьте украинскую вышитую сорочку и поздравьте близких

Ежегодно в третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки. Это не официальный, но всемирный праздник. В 2023 году дата выпала на 18-е число. Во время полномасштабной российско-украинской войны праздник приобрел особое значение, учитывая борьбу нашего народа за свободу, суверенитет и идентичность.

Вышиванку не зря часто называют генетическим кодом и душой нации. Наши предки верили, что эта национальная одежда является оберегом и определенной защитой. Неудивительно, что украинской вышитой сорочке посвящена отдельная дата. Хотя праздник не официальный, он очень полюбился украинцам. В этот день люди надевают национальную одежду на работу, делают красивые фотографии, устраивают парады вышиванок и поздравляют друг друга.

"Телеграф" подготовил подборку ярких открыток с Днем вышиванки. Выбирайте понравившуюся картинку, загружайте на свой гаджет и пересылайте родным и друзьям.

С Днем вышиванки 2023 (картинки)

Красивые картинки ко Дню вышиванки 18 мая на любой вкус. Поздравьте красочной открыткой всех, кого пожелаете. В этот праздник есть возможность еще раз объединиться всем украинцам и гордиться Украиной и нашим народом.

Поздравления с Днем вышиванки 2023 (видео)

Вышитые сорочки уже давно стали частью современных образов. Особые вышиванки в своем гардеробе имеют президент Владимир Зеленский с первой леди, а также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Телеграф" рассказывал, какие вышиванки носят первые лица государства.