Как красиво поздравить с последним звонком 2023 в Украине: яркие открытки

Собрали для вас тематические и красивые открытки с пожеланиями специально к последнему звонку

Близятся летние каникулы, и перед украинскими школьниками наступает время последних школьных звонков. Известно, что учебный год в 2023 году завершится 16 июня, а документы по образованию вручать не позже 21-23 того же месяца.

Последний звонок – это символ окончания учебы, это одновременно веселый и грустный праздник. Тем более в Украине, второй год подряд, завершение учебного года происходит на фоне войны с российскими захватчиками. Однако школьная жизнь завершается и этому нельзя не радоваться. Впереди возможность проявить себя и стать будущим своей страны!

"Телеграф" подготовил подборку прекрасных поздравлений, представленных в виде открыток и картинок, которые предназначены для учителей, учеников и их родителей.

С Последним звонком 2023: открытки и картинки

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинских школах могут сократить число предметов. Такое предложение для обсуждения внес министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Также мы писали, о том, когда летние каникулы начинаются в Польше. Школьники начнут отдыхать в июне, но позже, чем в Украине.