С праздником последнего звонка! Яркие открытки с пожеланиями школьникам и выпускникам

Поздравьте с особым событием знакомых учеников и тех, кто в этом году оканчивает школу

Конец мая – традиционный сезон последних звонков в школах. Этот день многие школьники ждут с нетерпением, чтобы уйти на летние каникулы. Выпускникам же, для которых этот праздник действительно состоится в последний раз, может быть немного грустно.

В преддверии важного события в школьной жизни "Телеграф" публикует подборку красивых открыток с праздником последнего звонка. Пожелайте школьникам приятных каникул, а выпускникам – успешных вступительных экзаменов. Скачивайте картинку на свой гаджет и отправляйте близким.

Картинки на последний звонок 2023

Поздравления с последним звонком 2023

В 2023 году даты празднования последних звонков и выпускных вечеров отличаются в разных регионах. В Киеве, как сообщалось, праздничные мероприятия состоятся 16 июня 2023 года. В населенных пунктах, которые расположены вблизи линии фронта, школы вынуждены устраивать онлайн-праздник.

Как сообщал "Телеграф", Министерство образования и науки рекомендовало выдать школьникам документы об образовании не позднее 21-23 июня 2023 года. Тогда как дату последнего звонка разрешено выбирать местным властям по своему усмотрению.