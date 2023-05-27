Яркие поздравления с последним звонком 2023 для классного руководителя: картинки и открытки на украинском языке

Не забудьте поздравить с праздником свою школьную маму или папу

Классный руководитель — это человек, который ведет своих учеников с малых лет и до самого выпускного по тропинкам знаний в школе. Конечно же, нельзя оставлять их без внимания и поздравлений.

"Телеграф" подготовил подборку красивых поздравлений в открытках и картинках на украинском языке для любимых классных руководителей, которые обязательно им понравятся. Выбирайте понравившуюся картинку и отправляйте учителям в соцсетях или мессенджерах.

Поздравления с последним звонком 2023 классному руководителю

Ранее "Телеграф" собрал для читателей тематические и красивые открытки с пожеланиями специально к последнему звонку. Их можно отправить в любой социальной сети и мессенджере.

Также, как сообщал "Телеграф", Министерство образования и науки рекомендовало выдать школьникам документы об образовании не позднее 21-23 июня 2023 года. Тогда как дату последнего звонка разрешено выбирать местным властям по своему усмотрению.