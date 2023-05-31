Привет, лето! Красочные открытки с первым июньским днем на любой вкус

Первый день лета – маленький праздник, который любит и дети, и взрослые

Лето – пора тепла, солнца, отпусков, школьных каникул, путешествий и поездок к морю. Для многих первый день лета является неким маленьким праздником, который дарит надежду на светлое будущее, обещает приятные события и эмоции впереди.

"Телеграф" публикует подборку ярких открыток с первым днем лета. Вы можете выбрать картинку, которая понравилась, и отправить друзьям и близким. Или же скачивайте изображения на свой гаджет и делитесь с единомышленниками в социальных сетях. Пусть 1 июня вдохновит вас на новые начинания и даст старт самому прекрасному лету в вашей жизни!

Красивые картинки с первым днем лета

Солнце, пляж, мороженое, арбузы и подсолнухи… У каждого есть свои ассоциации с летним сезоном, который начинается уже в четверг, 1 июня 2023 года.

Яркие открытки на 1 июня 2023

Напомним, в июне 2023 года ожидается 22 рабочих и восемь выходных дней. По словам синоптиков, месяц начнется с довольно прохладной погоды, но потом летнее тепло придет во все регионы Украины. Если вы не любитель жары, то прогноз на начало лета вас порадует.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники будут отмечать украинцы в июне 2023 года. В календаре на первый летний месяц есть много важных дат. Да и начнется июнь с праздника, Дня защиты детей.