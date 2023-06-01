Привет, июнь! Красочные поздравления с первым днем лета 2023 в картинках и открытках

Не забудьте поздравить своих друзей и родных с первым днем лета

Лето — это длинные солнечные дни, теплые уютные вечера и короткие ночи. Не зря ведь для многих это любимое время года, особенно для деток, которые отравляются на летние каникулы и могут отдохнуть от уроков и домашних заданий. А также, лето — это время отпусков.

Не забудьте поздравить своих друзей и родных с первым днем лета. Специально для вас "Телеграф" публикует красивые картинки и открытки, которые зарядят и подарят праздничное настроение и мир в душе всем вашим родным и знакомым.

Поздравления с началом лета 2023: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" собрал для читателей тематические и красивые открытки с пожеланиями специально к последнему звонку. Их можно отправить в любой социальной сети и мессенджере.