С Днем защиты детей! Яркие открытки и теплые пожелания к празднику 1 июня

В первый день лета уделите особое внимание "цветам нашей жизни"

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня более 70 последних лет. Дата призвана обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются дети в разных странах. В Украине это тоже национальный праздник, появившийся в календаре в 1988 году после соответствующего указа президента.

В первый день лета в разных городах страны проводятся акции в поддержку прав детей, а также развлекательные и познавательные мероприятия для самых маленьких и постарше виновников праздника. В 2023 году День защиты детей выпал на четверг, 1 июня.

В честь праздничного события "Телеграф" публикует подборку красочных открыток ко Дню защиты детей. Выбирайте картинку, которая понравилась, скачивайте на свой гаджет, отправляйте детям, делитесь с вашим кругом общения в мессенджерах или социальных сетях. 1 июня окружите детей заботой и любовью, ведь это всегда им нужно, особенно в условиях войны.

Картинки на День защиты детей

Пусть ваши дети будут счастливы и здоровы! С Днем защиты детей!

Открытки с Днем защиты детей 1 июня 2023

Ранее "Телеграф" публиковал подборку красивых открыток на любой вкус к первому дню лета. Эта дата для многих – маленьких праздник, который дарит предвкушения отдыха и приятных впечатлений.