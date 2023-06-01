С Днем защиты детей! Яркие открытки и теплые пожелания к празднику 1 июня
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В первый день лета уделите особое внимание "цветам нашей жизни"
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня более 70 последних лет. Дата призвана обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются дети в разных странах. В Украине это тоже национальный праздник, появившийся в календаре в 1988 году после соответствующего указа президента.
В первый день лета в разных городах страны проводятся акции в поддержку прав детей, а также развлекательные и познавательные мероприятия для самых маленьких и постарше виновников праздника. В 2023 году День защиты детей выпал на четверг, 1 июня.
В честь праздничного события "Телеграф" публикует подборку красочных открыток ко Дню защиты детей. Выбирайте картинку, которая понравилась, скачивайте на свой гаджет, отправляйте детям, делитесь с вашим кругом общения в мессенджерах или социальных сетях. 1 июня окружите детей заботой и любовью, ведь это всегда им нужно, особенно в условиях войны.
Картинки на День защиты детей
Пусть ваши дети будут счастливы и здоровы! С Днем защиты детей!
Открытки с Днем защиты детей 1 июня 2023
Ранее "Телеграф" публиковал подборку красивых открыток на любой вкус к первому дню лета. Эта дата для многих – маленьких праздник, который дарит предвкушения отдыха и приятных впечатлений.