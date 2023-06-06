С Днем журналиста Украины 2023! Поздравления, самые лучшие открытки

Профессия журналиста в военное время стала еще опаснее

В Украине 6 июня отмечается День журналиста. Это ответственная и опасная профессия, особенно в мирное время, но в условиях военного конфликта она становится еще более рискованной. Многие журналисты подвергают себя и свою жизнь опасности, чтобы донести правду о боевых действиях в Украине до всего мира.

В 1994 году учредил День журналиста в стране первый президент Украины Леонид Кравчук. Чтобы отметить праздник украинской журналистики, была выбрана особенная дата — 6 июня. В этот день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов почти единогласно.

Поздравьте знакомых журналистов с их профессиональным праздником. Пожелайте им больше положительных новостей, меньше дедлайнов, больше щедрых вознаграждений. "Телеграф" подготовил подборку красивых поздравлений в открытках и картинках, которые можно легко отправить по соцсети, мессенджеру.

С Днем журналиста 6 июня: открытки и картинки

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине будет действовать новый церковный календарь: ПЦУ сделала к этому важный шаг. Вместе с тем, старую традицию летоисчисления, которой пользовались церкви в Украине, пока еще не отменяют.