С Днем военной разведки! Яркие открытки на украинском языке для наших защитников

Поздравьте сегодня украинских разведчиков и поблагодарите за их непростую работу

В четверг, 7 сентября 2023 года, отмечается важная дата сентябрьского календаря – День военной разведки Украины. В этот день следует поздравлять украинских разведчиков, которые во время полномасштабной войны выполняют важнейшие задачи по борьбе страны с российскими оккупантами и приближают Победу блестящими успешными операциями.

Именно 7 сентября, но 1992 года, сформировали Управление военной стратегической разведки Министерства обороны Украины. С 1 июня 2007 года дата стала профессиональным праздником военных разведчиков Украины.

"Телеграф" публикует подборку ярких открыток с Днем военной разведки Украины. Поздравляем наших разведчиков, благодарим их, желаем здоровья и всех благ!

Поздравления с Днем военной разведки Украины 2023

Картинки с Днем военной разведки Украины

Напомним, в День военной разведки Украины 7 сентября 2023 года свое поздравление озвучил глава ГУР Кирилл Буданов. В оригинальном видео он задул свечи на торте. Буданов отметил, что разведчики – люди молчаливого подвига, но в условиях полномасштабной российско-украинской войны достижениями украинцев восхищается весь мир.