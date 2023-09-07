С Днем военной разведки! Яркие открытки на украинском языке для наших защитников
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Поздравьте сегодня украинских разведчиков и поблагодарите за их непростую работу
В четверг, 7 сентября 2023 года, отмечается важная дата сентябрьского календаря – День военной разведки Украины. В этот день следует поздравлять украинских разведчиков, которые во время полномасштабной войны выполняют важнейшие задачи по борьбе страны с российскими оккупантами и приближают Победу блестящими успешными операциями.
Именно 7 сентября, но 1992 года, сформировали Управление военной стратегической разведки Министерства обороны Украины. С 1 июня 2007 года дата стала профессиональным праздником военных разведчиков Украины.
"Телеграф" публикует подборку ярких открыток с Днем военной разведки Украины. Поздравляем наших разведчиков, благодарим их, желаем здоровья и всех благ!
Поздравления с Днем военной разведки Украины 2023
Картинки с Днем военной разведки Украины
Напомним, в День военной разведки Украины 7 сентября 2023 года свое поздравление озвучил глава ГУР Кирилл Буданов. В оригинальном видео он задул свечи на торте. Буданов отметил, что разведчики – люди молчаливого подвига, но в условиях полномасштабной российско-украинской войны достижениями украинцев восхищается весь мир.