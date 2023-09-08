С Рождеством Пресвятой Богородицы! Душевные открытки с наилучшими пожеланиями для близких и друзей

Другое название праздника – Вторая Пречистая

В связи с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь некоторые церковные праздники в сентябре перенесены на другие даты. Так, в 2023 году один из цикла двунадесятых праздников, Рождество Пресвятой Богородицы, отмечается в пятницу, 8 сентября.

Вторая Пречистая (еще одно название праздника) посвящена важному событию, описанному в религиозных текстах, появлению на свет Девы Марии, матери Иисуса Христа, великой праведницы и покровительницы верующих. В Украине и других странах построено много храмов, связанных с Богородицей.

В праздничный день в храмах проходят торжественные службы. Христиане восточного обряда в Рождество Пресвятой Богородицы обращаются к Деве Марии и молятся у ее иконы.

"Телеграф" публикует яркие открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы, отмечаемым 8 сентября 2023 года. Вы можете загрузить картинку на свой гаджет, отправить близким в мессенджерах или разместить на страницах в социальных сетях. Не забудьте пожелать родным и друзьям здоровья, мирного неба и божьей благодати!

Красивые картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравления на Рождество Пресвятой Богородицы 2023

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре празднуют много дат, не связанных с церковью. Как и Вторая Пречистая, 8 сентября, отмечают День международной грамотности. Праздник существует с 1965 года, когда был принят решением ООН.