С Воздвижением честного и животворящего Креста Господня! Яркие открытки к празднику с пожеланиями мира и здоровья

Пожелайте вашим близким счастья, радости и божьей помощи в этот прекрасный день

Одна из важных дат церковного календаря на этот месяц – Воздвижение честного и животворящего Креста Господня, которое отмечается в четверг 14 сентября 2023 года. Раньше день чтили 27 числа, но в связи с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь дату празднуют раньше.

Как сообщает ПЦУ в Facebook, Воздвижение честного и животворящего Креста Господня посвящено Господу Иисусу Христу. В этот день вспоминают чудесное обретение в IV веке великой святыни – Креста, на котором распяли Спасителя, что почти три столетия пролежал в земле. После обретения святыни у горы Голгофы крест возвели вверх – отсюда и название – Воздвижение.

14 сентября христиане соблюдают строгий пост. В храмах в честь праздника проходят торжественные службы, а также в середину здания выносят украшенный зеленью и цветами крест для всеобщего поклонения.

"Телеграф" публикует яркие открытки с праздником Воздвижения честного и животворящего Креста Господня. Поздравьте близких красивой картинкой с пожеланиями счастья, здоровья, мира и божьей ласки.

Поздравление с Воздвижением честного и животворящего Креста Господня

Открытки на Воздвижении честного и животворящего Креста Господня

Ранее "Телеграф" писал, какие еще праздники отмечают украинцы в сентябре. В этом поможет календарь выходных и праздников.