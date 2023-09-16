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С Днем фармацевта 2023! Яркие открытки и картинки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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День фармацевтического работника отмечается в 2023 году - 16 сентября
День фармацевтического работника отмечается в 2023 году - 16 сентября. Фото Freepik

Поздравьте знакомого фармацевта с его профессиональным праздником, который выпадает на 16 сентября

Фармацевты и провизоры в Украине отмечают профессиональный праздник — День фармацевтического работника 2023. Поскольку праздник ежегодно отмечается в третью субботу сентября, то в этом году он выпадает на 16 число.

Специалисты в этой сфере не только занимаются продажей лекарств, но и являются квалифицированными медицинскими работниками с обширными познаниями в области медицины, способными назначить наиболее подходящее лечение.

В период военных действий на территории Украины роль фармацевтов приобрела особую важность, поскольку многие города, находящиеся близко к фронту, испытывают серьезные проблемы с медицинской помощью. В таких непростых обстоятельствах фармацевты стали единственными медицинскими специалистами, которые могут оказать помощь больным. Сегодня, как и в любой другой день, важно проявить уважение и признательность к их нелегкому труду.

С Днем фармацевта 2023: открытки и картинки

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Напомним, что в Украине продлили военное положение, поэтому в сентябре в связи с праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней. Оно действует до 15 ноября 2023 года.

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