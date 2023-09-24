С Днем воспитателя в детском саду 2023: красивые открытки, пожелания на украинском

В 2023 году праздник выпадает на 24 сентября, но День воспитателя отмечается еще в одну дату

В этом году День работника дошкольного образования отмечается два раза. Традиционная дата профессионального праздника приходится на последнее воскресенье сентября. 2023 года воспитателей поздравляем 24 сентября. Однако некоторые учреждения придерживаются общей даты и ежегодно отмечают День воспитателя 27 сентября.

Нельзя недооценить значимость роли педагогов дошкольных учреждений в процессе формирования детей. Именно в детских садах дети впервые осваивают социальные навыки, учатся и приобретают фундаментальные знания, которые будут им полезны в будущем.

В этот день традиционно поздравляют педагогов детских садов, отмечают их профессиональные достижения, устраивают развлекательные мероприятия. Кроме этого, в свой профессиональный праздник воспитатели могут посещать семинары и конференции, чтобы совершенствовать свои воспитательные навыки.

"Телеграф" поздравляет всех украинских работников дошкольного образования с их праздником. Мы сделали подборку красивых и ярких открыток и поздравительных картинок на украинском языке, которые понравятся каждому воспитателю.

Кстати, 24 сентября по церковному новоюлианскому календарю христиане почитают святую Феклу Иконийскую. Мы писали, какие традиции наши предки соблюдали в этот день.