Йом Кипур 2023: душевные поздравления с "Судным днем" у евреев в картинках
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Йом Кипур — день покаяния и отпущения грехов у евреев
С вечера воскресенья, 24 сентября, и до вечера понедельника, 25 сентября, в иудаизме отмечается один из главных религиозных праздников — Йом Кипур, который еще называют Судным днем или Днем искупления/очищения. Наступает праздник на 10 день после иудейского Нового года — Рош ха-Шана.
Евреи верят, что в этот праздник Всевышний проводит окончательный суд над душами: записывает каждого в одну из трех книг (книга праведников, грешников и средних) и ставит печать. В Йом Кипур принято желать друг другу, чтобы его имя было записано в книгу Жизни (праведников). "Гмар хатима това!", что в переводе означает "Доброго вам окончательного подписания".
Также стоит отметить, что в этот день евреи соблюдают строгий пост и носят только белую одежду, которая ассоциируется с чистотой.
"Телеграф" собрал красивые и душевные поздравления с праздником Йом Кипур 2023, которые можно отправить знакомым в социальных сетях или мессенджерах.
Поздравления на Йом Кипур 2023: картинки и открытки
Ранее "Телеграф" сообщал, какие праздники отмечают украинцы в сентябре 2023 года. Кроме того, немало важных дат в церковном календаре на этот месяц.