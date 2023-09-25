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Йом Кипур 2023: душевные поздравления с "Судным днем" у евреев в картинках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Поздравления на Йом Кипур 2023 Новость обновлена 25 сентября 2023, 10:33
Поздравления на Йом Кипур 2023

Йом Кипур — день покаяния и отпущения грехов у евреев

С вечера воскресенья, 24 сентября, и до вечера понедельника, 25 сентября, в иудаизме отмечается один из главных религиозных праздников — Йом Кипур, который еще называют Судным днем или Днем искупления/очищения. Наступает праздник на 10 день после иудейского Нового года — Рош ха-Шана.

Евреи верят, что в этот праздник Всевышний проводит окончательный суд над душами: записывает каждого в одну из трех книг (книга праведников, грешников и средних) и ставит печать. В Йом Кипур принято желать друг другу, чтобы его имя было записано в книгу Жизни (праведников). "Гмар хатима това!", что в переводе означает "Доброго вам окончательного подписания".

Также стоит отметить, что в этот день евреи соблюдают строгий пост и носят только белую одежду, которая ассоциируется с чистотой.

"Телеграф" собрал красивые и душевные поздравления с праздником Йом Кипур 2023, которые можно отправить знакомым в социальных сетях или мессенджерах.

Поздравления на Йом Кипур 2023: картинки и открытки

Поздравления с Судным днем 2023
Поздравления с днем искупления у евреев 2023
Поздравления с днем искупления у евреев
Поздравления с Судным днем
Йом Кипур 2023 поздравления
Йом Кипур 2023 открытки
Йом Кипур 2023 картинки
Йом Кипур 2023
Поздравления на Йом Кипур
Поздравления на Йом Кипур 2023

Ранее "Телеграф" сообщал, какие праздники отмечают украинцы в сентябре 2023 года. Кроме того, немало важных дат в церковном календаре на этот месяц.

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#Поздравления #Картинки #Открытки #Йом Кипур