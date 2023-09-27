С днем туризма! Яркие праздничные открытки и душевные пожелания

Не забудьте поздравить с профессиональным праздником экскурсоводов и турагентов

В эту среду работники туристической сферы отмечают профессиональную дату. По решению Всемирной туристской организации с 1979 года 27 сентября празднуют Всемирный день туризма.

В Украине в этот же день национальный профессиональный праздник День туризма, установленный в 1998 году тогдашним президентом страны Леонидом Кучмой. В этот день поздравляют турагентов, туроператоров, экскурсоводов и всех любителей путешествий. Именно эти люди помогают каждому из нас открывать мир и расширять кругозор.

"Телеграф" публикует 27 сентября 2023 года душевные поздравления с Днем туризма. Вы можете отправить яркую открытку всем знакомым, связанным с внутренним или международным туризмом. Для этого всего лишь загрузите выбранную картинку на свой гаджет. Обязательно пожелайте вашему адресату здоровья, радости и новых захватывающих приключений!

Красивые картинки с Днем туризма

Поздравления с Днем туризма 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных праздниках сентября 2023 года, которые чтут в Украине. Немало ключевых дат и в церковном календаре на этот месяц.