С днем туризма! Яркие праздничные открытки и душевные пожелания
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Не забудьте поздравить с профессиональным праздником экскурсоводов и турагентов
В эту среду работники туристической сферы отмечают профессиональную дату. По решению Всемирной туристской организации с 1979 года 27 сентября празднуют Всемирный день туризма.
В Украине в этот же день национальный профессиональный праздник День туризма, установленный в 1998 году тогдашним президентом страны Леонидом Кучмой. В этот день поздравляют турагентов, туроператоров, экскурсоводов и всех любителей путешествий. Именно эти люди помогают каждому из нас открывать мир и расширять кругозор.
"Телеграф" публикует 27 сентября 2023 года душевные поздравления с Днем туризма. Вы можете отправить яркую открытку всем знакомым, связанным с внутренним или международным туризмом. Для этого всего лишь загрузите выбранную картинку на свой гаджет. Обязательно пожелайте вашему адресату здоровья, радости и новых захватывающих приключений!
Красивые картинки с Днем туризма
Поздравления с Днем туризма 2023
Ранее "Телеграф" рассказывал о главных праздниках сентября 2023 года, которые чтут в Украине. Немало ключевых дат и в церковном календаре на этот месяц.