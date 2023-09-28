С Днем учителя! Яркие картинки и музыкальные открытки к празднику

Замечательная дата – отличный повод поблагодарить учителей за знания

В первое воскресенье октября в Украине отмечают профессиональный праздник работников школьного образования – День учителя. В 2023 году дата выпала на 1 октября. В этот день и накануне принято поздравлять педагогов, благодарить за знания, внимание и труд.

Учитель играет важную роль в нашей жизни, на протяжении школьных лет открывает двери не только к знаниям, но и к разным житейским истинам. Сложно переоценить педагогический труд.

"Телеграф" публикует душевные поздравления с Днем учителя. Вы можете загрузить картинку на свой гаджет и отправить педагогам в любом мессенджере. Не менее приятным будет поздравление с Днем учителя с помощью музыкальной открытки.

Красивые картинки с Днем учителя

Поздравления учителям 1 октября 2023

Музыкальные открытки на День учителя на украинском языке

Напомним, не стоит путать украинский праздник со Всемирным днем учителя, который был учрежден ЮНЕСКО 29 лет назад и имеет фиксированную дату празднования – 5 октября. В нашей же стране отмечают профессиональный день педагогов с 1994 году. Подробнее о Дне учителя в Украине узнайте в материале "Телеграфа".