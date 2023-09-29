Укр

День учителя 2023: красочные открытки и поздравления в стихах для педагогов

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
В 2023 году День учителя выпадет на 1 октября
В 2023 году День учителя выпадет на 1 октября. Фото Freepik

Пожелайте педагогам здоровья, мира, энтузиазма и радости в их профессиональный праздник

Ежегодно в первое воскресенье октября в Украине отмечают профессиональный праздник работников сферы школьного образования. День учителя учредили в 1994 году по решению указа тогдашнего президента Леонида Кучмы "О Дне работника образования".

Дата Дня учителя в Украине в 2023 году выпала на 1 октября. И хотя праздник отмечают в воскресенье, обычно школьники чествуют педагогов накануне, во многих школах проходят торжественные концерты и так называемые дни самоуправления.

"Телеграф" публикует открытки с Днем учителя, которыми вы можете порадовать своих педагогов. Выбирайте картинку, которая понравилась, загружайте на свой гаджет и отправляйте адресату в любом мессенджере или же делитесь в социальных сетях. Также вы можете дополнить поздравление пожеланием учителю в стихах.

Картинки и открытки на День учителя 2023

Учитель – важный человек в жизни каждого. 1 октября поздравьте знакомых педагогов, скажите им слова благодарности за знания, терпение и все усилия. Здоровья нашим учителям и благодарных учеников!

С Днем учителя
С Днем учителя
С Днем учителя
С Днем учителя
С Днем учителя
С Днем учителя

Поздравления с Днем учителя в стихах

Какое гордое призванье -

Давать другим образование, -

Частицу сердца отдавать

Пустые ссоры забывать,

Ведь с нами объясняться трудно,

Порою очень даже нудно

Одно и то же повторять,

Тетради ночью проверять.

Спасибо вам за то, что вы

Всегда бывали так правы.

Хотим мы пожелать,

Чтоб вы не знали бед,

Здоровья, счастья на сто лет!

Листочки в вальсе кружатся,

У школы листопад.

Сверкает солнце в лужицах,

Улыбки у ребят.

Поздравляют все ребята

В этот день осенний:

С праздником учителя!

Счастья Вам, веселья!

Спасибо Вам за все труды,

За то, что рядом вы всегда,

А в сердце вашем доброты

Не станет меньше никогда.

Кто научил нас правильно писать?

Поведал, кто в монархии правитель?

Кто показал, как интегралы вычислять?

Это всё он — любимый наш учитель.

Желаем вам удачи и любви,

Сюрпризов радостных и солнечного лета.

Поддержки тёплой близких и семьи,

В мудрых глазах негаснущего света.

Спасибо вам за жизненный урок,

За мудрые и ценные советы.

Я несколько скажу вам тёплых строк,

Вам — лучшему учителю на свете.

Желаю вам здоровья крепкого, любви,

Жизнь без расстройства и печалей.

Пускай заветные сбываются мечты,

Ученики ценили чтоб и уважали.

С Днем учителя поздравляем!

И от всей души желаем

Счастья, мира и достатка,

Чтобы все было в порядке!

Больше сил вам,

Меньше слез,

Чтоб не вешали вы нос!

Быть учителем — Ваше призвание,

Очень ценен и важен Ваш труд,

Ведь Вы дарите каждому знания,

Вас все любят и ценят, и чтут!

Возрастает пусть Ваша зарплата,

Вам желаю успехов, побед,

И пускай эта светлая дата

Засияет, как солнечный свет!

Напомним, не нужно путать украинский праздник учителей со Всемирным днем учителя. Последний отмечается с 1994 года 5 октября, как учредил ЮНЕСКО.

Теги:
#День учителя #Открытки