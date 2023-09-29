День учителя 2023: красочные открытки и поздравления в стихах для педагогов

Пожелайте педагогам здоровья, мира, энтузиазма и радости в их профессиональный праздник

Ежегодно в первое воскресенье октября в Украине отмечают профессиональный праздник работников сферы школьного образования. День учителя учредили в 1994 году по решению указа тогдашнего президента Леонида Кучмы "О Дне работника образования".

Дата Дня учителя в Украине в 2023 году выпала на 1 октября. И хотя праздник отмечают в воскресенье, обычно школьники чествуют педагогов накануне, во многих школах проходят торжественные концерты и так называемые дни самоуправления.

"Телеграф" публикует открытки с Днем учителя, которыми вы можете порадовать своих педагогов. Выбирайте картинку, которая понравилась, загружайте на свой гаджет и отправляйте адресату в любом мессенджере или же делитесь в социальных сетях. Также вы можете дополнить поздравление пожеланием учителю в стихах.

Картинки и открытки на День учителя 2023

Учитель – важный человек в жизни каждого. 1 октября поздравьте знакомых педагогов, скажите им слова благодарности за знания, терпение и все усилия. Здоровья нашим учителям и благодарных учеников!

Поздравления с Днем учителя в стихах

Какое гордое призванье - Давать другим образование, - Частицу сердца отдавать Пустые ссоры забывать, Ведь с нами объясняться трудно, Порою очень даже нудно Одно и то же повторять, Тетради ночью проверять. Спасибо вам за то, что вы Всегда бывали так правы. Хотим мы пожелать, Чтоб вы не знали бед, Здоровья, счастья на сто лет!

Листочки в вальсе кружатся, У школы листопад. Сверкает солнце в лужицах, Улыбки у ребят. Поздравляют все ребята В этот день осенний: С праздником учителя! Счастья Вам, веселья! Спасибо Вам за все труды, За то, что рядом вы всегда, А в сердце вашем доброты Не станет меньше никогда.

Кто научил нас правильно писать? Поведал, кто в монархии правитель? Кто показал, как интегралы вычислять? Это всё он — любимый наш учитель. Желаем вам удачи и любви, Сюрпризов радостных и солнечного лета. Поддержки тёплой близких и семьи, В мудрых глазах негаснущего света.

Спасибо вам за жизненный урок, За мудрые и ценные советы. Я несколько скажу вам тёплых строк, Вам — лучшему учителю на свете. Желаю вам здоровья крепкого, любви, Жизнь без расстройства и печалей. Пускай заветные сбываются мечты, Ученики ценили чтоб и уважали.

С Днем учителя поздравляем! И от всей души желаем Счастья, мира и достатка, Чтобы все было в порядке! Больше сил вам, Меньше слез, Чтоб не вешали вы нос!

Быть учителем — Ваше призвание, Очень ценен и важен Ваш труд, Ведь Вы дарите каждому знания, Вас все любят и ценят, и чтут! Возрастает пусть Ваша зарплата, Вам желаю успехов, побед, И пускай эта светлая дата Засияет, как солнечный свет!

Напомним, не нужно путать украинский праздник учителей со Всемирным днем учителя. Последний отмечается с 1994 года 5 октября, как учредил ЮНЕСКО.