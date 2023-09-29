День учителя 2023: красочные открытки и поздравления в стихах для педагогов
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Пожелайте педагогам здоровья, мира, энтузиазма и радости в их профессиональный праздник
Ежегодно в первое воскресенье октября в Украине отмечают профессиональный праздник работников сферы школьного образования. День учителя учредили в 1994 году по решению указа тогдашнего президента Леонида Кучмы "О Дне работника образования".
Дата Дня учителя в Украине в 2023 году выпала на 1 октября. И хотя праздник отмечают в воскресенье, обычно школьники чествуют педагогов накануне, во многих школах проходят торжественные концерты и так называемые дни самоуправления.
"Телеграф" публикует открытки с Днем учителя, которыми вы можете порадовать своих педагогов. Выбирайте картинку, которая понравилась, загружайте на свой гаджет и отправляйте адресату в любом мессенджере или же делитесь в социальных сетях. Также вы можете дополнить поздравление пожеланием учителю в стихах.
Картинки и открытки на День учителя 2023
Учитель – важный человек в жизни каждого. 1 октября поздравьте знакомых педагогов, скажите им слова благодарности за знания, терпение и все усилия. Здоровья нашим учителям и благодарных учеников!
Поздравления с Днем учителя в стихах
Какое гордое призванье -
Давать другим образование, -
Частицу сердца отдавать
Пустые ссоры забывать,
Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,
Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы
Всегда бывали так правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто лет!
Листочки в вальсе кружатся,
У школы листопад.
Сверкает солнце в лужицах,
Улыбки у ребят.
Поздравляют все ребята
В этот день осенний:
С праздником учителя!
Счастья Вам, веселья!
Спасибо Вам за все труды,
За то, что рядом вы всегда,
А в сердце вашем доброты
Не станет меньше никогда.
Кто научил нас правильно писать?
Поведал, кто в монархии правитель?
Кто показал, как интегралы вычислять?
Это всё он — любимый наш учитель.
Желаем вам удачи и любви,
Сюрпризов радостных и солнечного лета.
Поддержки тёплой близких и семьи,
В мудрых глазах негаснущего света.
Спасибо вам за жизненный урок,
За мудрые и ценные советы.
Я несколько скажу вам тёплых строк,
Вам — лучшему учителю на свете.
Желаю вам здоровья крепкого, любви,
Жизнь без расстройства и печалей.
Пускай заветные сбываются мечты,
Ученики ценили чтоб и уважали.
С Днем учителя поздравляем!
И от всей души желаем
Счастья, мира и достатка,
Чтобы все было в порядке!
Больше сил вам,
Меньше слез,
Чтоб не вешали вы нос!
Быть учителем — Ваше призвание,
Очень ценен и важен Ваш труд,
Ведь Вы дарите каждому знания,
Вас все любят и ценят, и чтут!
Возрастает пусть Ваша зарплата,
Вам желаю успехов, побед,
И пускай эта светлая дата
Засияет, как солнечный свет!
Напомним, не нужно путать украинский праздник учителей со Всемирным днем учителя. Последний отмечается с 1994 года 5 октября, как учредил ЮНЕСКО.