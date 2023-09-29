День защитников и защитниц Украины 2023: яркие открытки и картинки

Самые лучшие патриотические поздравления для украинских защитников

В воскресенье, 1 октября, в День защитников и защитниц Украины, который совпадает с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем казачества, украинцы выражают свои поздравления защитникам, героям и патриотам, которые смело отражают вражеские атаки и защищают суверенитет страны, оберегая Родину от оккупантов.

Праздник был установлен президентским указом в 2014 году, а на следующий год получил статус государственного праздника и с тех пор отмечается как выходной день, однако напоминаем, что на период военного времени все праздничные выходные в Украине отменены.

В этом году День защитников и защитниц Украины будет отмечаться в День Покрова Пресвятой Богородицы, который, согласно новоюлианскому календарю, приходится на 1 октября (ранее 14 октября).

1 октября отмечается день, когда мы выражаем нашу глубокую признательность тем отважным людям, которые, рискуя своей жизнью, защищают Украину, сохраняют мир и вдохновляют нас на светлое и радостное будущее. Мы искренне благодарим каждого из них с любовью и глубоким уважением за их мужество и преданность нашей стране!

Чтобы наши читатели могли поздравить своих героев и героинь с этим особенным днем, "Телеграф" подготовил яркие открытки и поздравительные картинки с Днем защитников и защитниц Украины. Их легко можно отправить по соцсети или мессенджере.

Ранее мы рассказывали, как происходил переход на новое летоисчисление, чем новый церковный календарь отличается от старого и от того, которым пользуются католики.