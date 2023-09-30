Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2023: открытки с пожеланиями на украинском

"Телеграф" в честь этого важного дня сделал для вас красивые оригинальные открытки на украинском языке

Теперь каждый год, 1 октября (ранее 14 октября), во время важного религиозного события — Покров Пресвятой Богородицы, в Украине также отмечается еще один значимый день — День защитников и защитниц Украины. Также в этот день празднуется День украинского казачества. В 2023 году все эти праздники пришлись на воскресенье.

Праздник является относительно молодым событием. Он был установлен указом президента Петра Порошенко в 2014 году в качестве альтернативы 23 февраля, которое в стране-агрессорше россии известно как День Защитника Отечества. С 2015 года этот день также официально признан выходным, однако в 2023 году дополнительного выходного не будет. Это связано с продлением военного положения в Украине до 15 ноября.

1 октября поздравляют всех, кто отдает свою жизнь защите Украины: военных Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ветеранов АТО и Второй Мировой войны. В этот день мы вспоминаем героев прошлого и почитаем память тех, кто погиб в современной войне против россии.

С Днем защитников и защитниц Украины 2023: открытки на украинском

Ранее мы публиковали самые лучшие патриотические поздравления для украинских защитников. Их легко можно отправить по соцсети или мессенджере.