Покров Пресвятой Богородицы 2023: яркие открытки, душевные слова и музыкальные поздравления для ваших близких

Не забудьте поздравить с праздником дорогих вам людей

Большой христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается в этом году по новому церковному календарю. В 2022 году, по юлианскому летоисчислению, датой праздника было 14 октября. Но поскольку старый календарь отстал от более точного, новоюлианского уже на 2 недели, то в новом церковном году, с 1 сентября 2023 года, даты непереходящих церковных праздников сдвинулись на две недели вперед.

В этот день все христианские церкви чтят Деву Марию, Божью Матерь, которая явилась верующим в Константинополе. Богородица спустилась с небес в храм, в котором жители молились о спасении от вражеской армии. Сняв свой белый покров, она распростерла его над головами людей и этим спасла их от большой беды — вражеское войско, которое находилось на подступах к городу, ушло от его стен.

Не забудьте в этот день попросить Божью Матерь Деву Марию о заступничестве для ваших близких и дорогих людей. А для того, чтобы поздравить их с праздником, "Телеграф" подготовил подборку ярких открыток и музыкальных поздравлений.

Поздравления на Покров день — в картинках

Музыкальное поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы

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