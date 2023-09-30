Покров Пресвятой Богородицы: душевные открытки, стихи и музыкальные поздравления для ваших родных
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Подобрали самые красивые картинки для поздравления с Покровом
Христиане во всем мире отмечают день Покрова Пресвятой Богородицы как великий праздник. Именно в этот день Богоматерь снизошла с сияющих небес на землю и накрыла своим белым омофором верующих в константинопольском храме. Жители молились о спасении от вражеского войска, подступившего к городу, и благодаря заступничеству Девы Марии они были спасены.
В этот день верующие просят Богоматерь отвести несчастья, болезни и все беды. А близких поздравляют с этим большим праздником и просят Деву Марию о защите для них.
Покров Пресвятой Богородицы — картинки и стихи
Пусть Богородица Святая
Покровом вас от бед накроет,
Пусть от болезней защищает
И душу с сердцем успокоит.
С Покровом вас я поздравляю,
Пусть сердце радость наполняет,
Желаю жить, не унывая,
Пусть Бог во всем вам помогает.
Богородица Святая
Расстилает Покрова.
В светлый праздник вам желаю
Счастья, радости, добра.
Сохрани нас, Матерь Божья,
От беды и зла укрой,
Души грешные очисть ты
Своею силою святой.
На Покрова пожелаю всем нам Божьей благодати.
Всем желаю жить я в мире,
В доброте, любви и счастье.
Видео поздравление с Покровом Богородицы
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Покрова отмечается в этом году в новую дату. Также по этой ссылке вы можете посмотреть новый церковный календарь на октябрь.