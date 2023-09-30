Покров Пресвятой Богородицы: душевные открытки, стихи и музыкальные поздравления для ваших родных

Подобрали самые красивые картинки для поздравления с Покровом

Христиане во всем мире отмечают день Покрова Пресвятой Богородицы как великий праздник. Именно в этот день Богоматерь снизошла с сияющих небес на землю и накрыла своим белым омофором верующих в константинопольском храме. Жители молились о спасении от вражеского войска, подступившего к городу, и благодаря заступничеству Девы Марии они были спасены.

В этот день верующие просят Богоматерь отвести несчастья, болезни и все беды. А близких поздравляют с этим большим праздником и просят Деву Марию о защите для них.

Покров Пресвятой Богородицы — картинки и стихи

Пусть Богородица Святая

Покровом вас от бед накроет,

Пусть от болезней защищает

И душу с сердцем успокоит.

С Покровом вас я поздравляю,

Пусть сердце радость наполняет,

Желаю жить, не унывая,

Пусть Бог во всем вам помогает.

Богородица Святая

Расстилает Покрова.

В светлый праздник вам желаю

Счастья, радости, добра.

Сохрани нас, Матерь Божья,

От беды и зла укрой,

Души грешные очисть ты

Своею силою святой.

На Покрова пожелаю всем нам Божьей благодати.

Всем желаю жить я в мире,

В доброте, любви и счастье.

Видео поздравление с Покровом Богородицы

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Покрова отмечается в этом году в новую дату. Также по этой ссылке вы можете посмотреть новый церковный календарь на октябрь.