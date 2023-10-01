Поздравления с Днем учителя: лучшие картинки с добрыми пожеланиями для педагогов

Не забудьте поздравить любимых учителей и поблагодарить за нелегкий труд

Традиционно в первое воскресенье октября в Украине чествуют всех работников сферы школьного образования. В 2023 году дата Дня учителя выпала на выходной 1 октября, хотя обычно в школах ученики начинают поздравлять коллектив еще в пятницу.

Этот замечательный праздник существует в нашей стране с 1994 года, именно тогда президент Леонид Кучма издал указ "О Дне работника образования". Но не стоит путать украинский праздник учителей со Всемирным днем учителя, который имеет фиксированную дату – 5 октября.

"Телеграф" публикует открытки с Днем учителя, которые вы можете отправить в мессенджерах или разместить в социальных сетях 1 октября. Не забудьте пожелать педагогам в их профессиональный праздник здоровья, мира в Украине, энтузиазма, достойной оплаты труда и самых лучших учеников.

Поздравления с Днем учителя в картинках

Учитель – важная и сложная профессия, которая не терпит случайных людей. Именно педагоги с юных лет открывают перед нами дверь не только к знаниям, а к базовых жизненным истинам. Поблагодарите 1 октября своих учителей за их непростой труд!

Красивые открытки на День учителя 2023

Кроме того, "Телеграф" размещал музыкальные открытки, которыми можно порадовать учителей в их праздник 1 октября 2023 года. Видео с поздравлениями на День учителя найдете в нашем материале.