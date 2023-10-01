С Днем защитников и защитниц Украины 2023! Красивые стихи, патриотические открытки и картинки
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"Телеграф" подготовил яркие открытки, поздравительные картинки и стихи
В воскресенье, 1 октября, отмечается День защитников и защитниц Украины. Это великое национальное событие, которое призвано отметить всех тех отважных мужчин и женщин, которые смело защищают нашу родную страну от врагов.
В 2023 году День защитников и защитниц Украины, как всегда, будет отмечаться в день Покрова Пресвятой Богородицы, который, согласно новоюлианскому календарю, приходится на 1 октября (ранее 14 октября).
В этот день в 9:00 вся Украина остановится на одну минуту, чтобы молчанием почтить память наших сограждан, которые погибли, защищая наше государство и украинский народ. Чтобы наши читатели могли поздравить своих героев и героинь с этим особенным днем, "Телеграф" подготовил яркие открытки, поздравительные картинки и стихи на украинском языке с Днем защитников и защитниц Украины. Их легко можно отправить по соцсети или мессенджере.
С Днем защитников и защитниц Украины 2023: открытки и стихи на украинском
Наснаги, щастя, сили та любові
Вам до життя та до своєї долі,
Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,
Щоб ви здобули мир і перемогу.
Ви захищати у боях навчились,
Все те, заради чого народились,
Надію в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!
Героям країни,
Воїнам світла –
Захисникам України,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком ні градом
Вас не залякати.
Всім тим що життя
Не шкодують віддати –
Низький вам уклін,
І велика подяка!
Хай буде щасливою ваша дорога,
Щоб мир був у світі і добрим був час.
Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,
Щоб діти живі повернулись до нас.
Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,
В майбутньому це знадобиться для вас.
Щоб ваші батьки були горді й раділи,
Й пишалися вами. У добрий вам час!
Доньки кохані, сини-соколята!
Нехай переможною буде війна.
Бо кожного з вас жде любов, рідна хата
І мати, що в цілому світі одна.
Ранее мы публиковали самые лучшие патриотические поздравления для украинских защитников. Их легко можно отправить по соцсети или мессенджере.