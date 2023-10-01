С Днем защитников и защитниц Украины 2023! Красивые стихи, патриотические открытки и картинки

"Телеграф" подготовил яркие открытки, поздравительные картинки и стихи

В воскресенье, 1 октября, отмечается День защитников и защитниц Украины. Это великое национальное событие, которое призвано отметить всех тех отважных мужчин и женщин, которые смело защищают нашу родную страну от врагов.

В 2023 году День защитников и защитниц Украины, как всегда, будет отмечаться в день Покрова Пресвятой Богородицы, который, согласно новоюлианскому календарю, приходится на 1 октября (ранее 14 октября).

В этот день в 9:00 вся Украина остановится на одну минуту, чтобы молчанием почтить память наших сограждан, которые погибли, защищая наше государство и украинский народ. Чтобы наши читатели могли поздравить своих героев и героинь с этим особенным днем, "Телеграф" подготовил яркие открытки, поздравительные картинки и стихи на украинском языке с Днем защитников и защитниц Украины. Их легко можно отправить по соцсети или мессенджере.

С Днем защитников и защитниц Украины 2023: открытки и стихи на украинском

Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

Героям країни,

Воїнам світла –

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати –

Низький вам уклін,

І велика подяка!

Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

В майбутньому це знадобиться для вас.

Щоб ваші батьки були горді й раділи,

Й пишалися вами. У добрий вам час!

Доньки кохані, сини-соколята!

Нехай переможною буде війна.

Бо кожного з вас жде любов, рідна хата

І мати, що в цілому світі одна.

Ранее мы публиковали самые лучшие патриотические поздравления для украинских защитников. Их легко можно отправить по соцсети или мессенджере.