Лучшие поздравления с Днем защитников Украины 2023: проза, открытки и видеопожелания

Чтим всех героев и героинь, которые мужественно защищают Украину от захватчиков

В воскресенье, 1 октября, в День защитников и защитниц Украины, совпадающий с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем казачества, украинцы выражают свои поздравления в адрес защитников, героев и патриотов, которые смело отражают атаки врагов и защищают суверенитет своей страны, охраняя Родину от оккупации.

Кого можно поздравить в этот день? В первую очередь, украинских военных, которые, рискуя своей жизнью, защищают нашу страну от российских оккупантов. Это также касается сотрудников Вооруженных сил, пограничников и других защитников независимости и территориальной целостности Украины, а также тех, кто добровольно участвует в обеспечении безопасности нашей Родины, включая ветеранов АТО и Второй мировой войны.

Праздник был установлен указом президента в 2014 году как альтернатива 23 февраля, который в стране-агрессорше россии называется Днем Защитника Отечества. С 2015 года этот день также официально признан выходным, но в 2023 году дополнительный выходной не будет проводиться. Это связано с продлением военного положения в Украине до 15 ноября.

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2023

В такой знаменательный день поздравляем всех мужчин, юношей, женщин и девушек, всех, кто стоит на защите границ нашей Родины. Вы сильны, стойки, смелы и храбры. Пусть служба будет спокойной, мирной, а жизнь – яркой, долгой, а в доме царит тепло, уют и любовь. Почет и слава защитникам и защитницам Отчизны, слава Украине!

Поздравляю с 1 октября – Днем защитника и защитницы Украины! Это – праздник преемственности героических традиций нашего народа, силы духа и мужества, преданности своему Отечеству и гордости за его ратную славу. От всей души желаю Вам доброго здоровья на долгие годы, успехов в труде, счастье, благополучии!

Уважаемые защитники и защитницы Украины! Вы доказали, что являетесь достойными потомками украинского казачества. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, несокрушимого духа и мирного неба! Также сердечно поздравляю всех с особым Днем для украинцев – праздником Пресвятой Покровы. В сегодняшних нелегких обстоятельствах жизни украинского народа мы просим Пресвятую Владычицу о ее Покрове над нами. Желаю всем нам казацких поступков, побед и глубокой духовности. Пусть стремление отстаивать свою волю и независимость и дальше будет непременной чертой украинцев!

Ранее мы публиковали самые лучшие патриотические поздравления для украинских защитников. Их легко можно отправить по соцсети или мессенджере.