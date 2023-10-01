С Покровом Пресвятой Богородицы 2023! Душевные поздравления в открытках на украинском языке

В 2023 году праздник впервые отмечается о новому церковному календарю

Второй осенний месяц в 2023 году в Украине начинается с одного из самых важных праздников в году — Покрова Пресвятой Богородицы. Согласно новому церковному календарю, который вступил в силу с 1 сентября 2023 года, этот праздник теперь отмечается не 14-го, а 1-го октября.

На Покрову принято посещать храм и молиться Деве Марии. Считается, что в этот день молитва самая сильная, ведь в день Покрова Богородица все слышит и все исполняет. Главное произносить ее от чистого сердца.

Чаще всего к Божьей Матери обращаются в поисках помощи при болезнях, а также просят у нее защиту от различных бед. Помимо этого ей молятся о счастье и благополучии в браке, а также просят о скорейшем замужестве.

Это особый день, когда свершаются чудеса, поэтому обязательно напомните о нем своим близким, родным, любимым людям, а также друзьям и коллегам. Ну и заодно поздравьте их с Покровом Пресвятой Богородицы, отправив им душевную картинку или открытку из нашей подборки.

Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы: картинки на украинском языке

К слову, Покров Пресвятой Богородицы в 2023 году совпадает с датой Дня учителя. Педагогов в Украине чтут каждое первое воскресенье октября.