Короткие поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы 2023 своими словами

Праздник ежегодно отмечают в один и тот же день

На календаре 1 октября, и согласно новому церковному календарю, в этот день теперь отмечается один важнейших праздников — Покров Пресвятой Богородицы. Ранее праздник припадал на 14 октября.

В этот день все верующие обращаются с молитвами и просьбами к Богородице. Считается, что в этот день они все будут услышаны и исполнены. Поэтому 1 октября нужно обязательно помолиться и по возможности пойти в храм и оставить Деве Марии свечку.

Также не забудьте поздравить с єтим великим праздником своих родных, близких, друзей и знакомых. Для этого "Телеграф" собрал лучшие поздравления и пожелания в прозе и открытках с днем Покрова Пресвятой Богородицы, которые вы сможете отправить в соцсетях или в мессенджере.

Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы: картинки

Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы своими словами

Поздравляю с Покровом Пресвятой Пречистой Богородицы! Пусть Божья Матерь убережет от зла, направит к счастью, поможет сохранить в душе веру, доброту, любовь. Уюта, света, достатка и благодати твоему дому.

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В день Покрова Пресвятой Богородицы от чистого сердца хочу пожелать всех благ жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых близких рядом.

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Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю никогда не попадать в трудные ситуации и лихо отбиваться от жизненных проблем, а Пресвятая Богородица пусть помогает тебе всегда поступать мудро, прислушиваясь к своему сердцу. Добра, мира и любви!

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В день Покрова Пресвятой Богородицы пусть светлое чувство любви войдет в каждое сердце, останется там надолго и заставит всех почувствовать радость, чистоту и надежду на будущее, на новые жизненные горизонты, на новые надежды и радости. С праздником!

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Пускай Пресвятая Богородица посылает в каждый дом добро и радость! Желаю процветания, отменного здоровья и настоящей любви! Пусть праздник Покрова будет наполнен самыми светлыми чувствами, истинным счастьем и искренними улыбками!

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С праздником! Пусть свет наполнит Ваши дома, чтоб звучали в их стенах счастливые голоса и звонкий смех, светились улыбки. Пусть Пресвятая Богородица слышит Ваши молитвы, оберегая от дурных вестей и напастей.

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Пусть ваши молитвы будут услышаны! С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Желаю всех благ, крепкой душевной веры и доброй надежды. Пусть все ваши мысли будут чистыми и светлыми, дарите друг другу любовь, будьте терпеливы и великодушны. Большой вам сердечной радости!

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