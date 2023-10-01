С Днем украинского казачества 2023! Самые лучшие открытки к празднику на украинском

Красивые поздравительные картинки вы можете отправить по сети своим самым близким людям и просто знакомым

В воскресенье, 1 октября, в Украине отмечается сразу три важных праздника: Покров Пресвятой Богородицы, День защитника и защитницы Украины и День украинского казачества. Отметим, что все эти праздники очень взаимосвязаны. К тому же, в этот день отмечают свой профессиональный праздник украинские учителя.

Казаки глубоко уважали Богородицу, поэтому она считается как покровительница и защитница украинского казачества. На Запорожской Сечи даже была возведена церковь, посвященная Покрову Богородицы и ее иконе. После перехода церковного календаря на новоюлианский, вместе с праздником Покровы празднование Дня украинского казачества теперь будет только в первый октябрьский день.

Во многих регионах Украины в мирное время проводились различные тематические фестивали и соревнования, связанные с физкультурой и патриотизмом. Музеи организовывали специальные выставки, а в школах проводились тематические уроки, посвященные славе запорожцев.

День украинского казачества 2023: поздравления в открытках на украинском

Напомним, что в Украине ежегодно в День украинского казачества отмечается Покрова Пресвятой Богородицы. С 2023 года 1 октября также стало днем, когда празднуется День защитников и защитниц Украины. Ранее мы публиковали самые лучшие патриотические поздравления для украинских защитников. Их легко можно отправить по соцсети или мессенджере.